Laschet’e de ‘uyarmadın’ suçlaması

NRW Meclisi’nde sel felaketiyle ilgili düzenlenecek özel oturum öncesinde rapor hazırlayan SPD Meclis Grubu, sel felaketinde Armin Laschet’in meteorolojinin selden önce sağanak uyarısı yapmasına rağmen kriz masası oluşturmadığı suçlamasında bulundu. SPD’li eyalet milletvekilleri tarafından hazırlanan raporda, AB sel uyarı sisteminden gelen uyarıların eyalet hükümetine geç ulaştığı da kaydedildi. Eyalet hükümetinin tedbir almakta geciktiği ve halkı uyarma konusunda geç kaldığı ifade edildi. Eleştirileri kabul etmeyen İçişleri Bakanlığı ise kriz masası yerine oluşturduğu koordinasyon grubunun gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı. Meteorolojiden gelen uyarıların hem yerel belde belediyelerine hem de medyaya ulaştırıldığı belirtildi. Halka yönelik doğrudan uyarıların ise yerel yönetimler tarafından yapılması gerektiği ifade edildi.