Laschet’e bir şok daha!.. Almanların yüzde 66’sı...

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ALMAN Birinci Televizyonu (ARD) adına yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanların yüzde 66’sı Laschet’in istifa etmesi gerektiği düşünüyor. Aynı kamuoyu yoklamasında, CDU’lu seçmenlerin yüzde 60’ının da daha fazla zaman kaybetmeden Laschet’in istifa etmesinden yana olduğu belirlendi. Almanya’da yeni bir koalisyon hükümetinin ancak kendilerinin de yer almasıyla gerçekleşeceğini bilen Yeşiller ile FDP, nabız yoklaması nitelikli ön görüşmeleri sürdürdü. İki partinin ağır topları perşembe günü ikinci kez bir araya geldi. İlk ön görüşmede yalnız Yeşiller’in Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile FDP Genel Başkanı Christian Lindner ve Volker Wissing yer alırken, ikinci buluşmaya iki taraftan da daha fazla temsilci katıldı. FDP ile Yeşiller’in hem SPD hem de CDU/CSU ile ayrı ayrı görüşme planları kesinleşti. FDP’nin pazar günü önce SPD, akşama doğru da CDU/CSU ile görüşeceği açıklandı. Aynı akşam Yeşiller’in SPD’yle bir araya geleceği belirtildi. Yeşiller’in salı günü de CDU/CSU ile görüşmesi kesinleşti.

HIZ SINIRINDA ISRAR YOK

Programlarında hava kirliliğinin azaltılması için otoyollarda hızın 130 km ile sınırlandırılması yer aldığı halde, Yeşiller’in bunda ısrar etmeyeceği ileri sürüldü. Yeşiller’li bazı milletvekilleri, Almanya’nın geleceğini şekillendirecek yeni bir hükümetin kurulmasının kendileri için daha önemli olduğunun altını çizerken, hız sınırında esnek davranabileceklerini söylediler.

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‘TRAFİK LAMBASI’NA DESTEK

ARD adına yapılan kamuoyu yoklamasında ayrıca Almanların yüzde 51’inin ‘trafik lambası’ koalisyonu (SPD-FDP-Yeşiller) kurulmasından yana olduğu saptandı. CDU/CSU, Yeşiller ve FDP’nin ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmasına ise destek yüzde 18’de kaldı. Katılımcıların yüzde 24’ünün de her iki koalisyona karşı olduğu belirlendi.

'JAMAIKA’YA HAZIRIZ'

CSU Genel Sekreteri Markus Blume, Birlik Partileri olarak FDP ile ‘Jamaika koalisyonu’ (siyah-yeşil-sarı) oluşturmaya hazır olduklarını açıkladı. CSU yönetiminin öğleden önce yaptığı toplantıdan sonra düzenlenen basına bir değerlendirmede bulunan Blume, “Jamaika bir şanstır. Jamaika’dır” dedi. Blume, ayrıca Yeşiller ve FDP ile ortaklık etmek için kendilerinin temel ilkelerinden feragat etmelerinin mümkün olmadığının altını çizerken, ortak bir noktada buluşacaklarını umduğunu söyledi. Ahmet KÜLAHÇI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa