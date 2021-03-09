Laschet restini çekti: Ya kendiniz ortaya çıkın ya biz çıkarırız

ALMANYA’da Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) mensubu iki Federal Meclis milletvekilinin korkmadan koruyucu maske satan şirketlere arabuluculuk yapıp yüzbinlerce euro komisyon aldığının ortaya çıkması üzerine partiler olası ‘maske tüccarı’ milletvekillerinin peşine düştü. CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, başka parlamenterlerin de maske ticaretinde parmağı olduğu yönündeki iddiaların artması üzerine restini çekti. Laschet, “Şimdi tam temizlik zamanı. Ya kendiniz ortaya çıkarsınız, ya da biz ortaya çıkarırız” tehdidinde bulundu.

HİBE EDİLSİN ÖNERİSİ

CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt de, maske yolsuzluğunda başka Federal Meclis milletvekillerinin de rol oynayıp oynamadıklarının ve komisyon alıp almadıklarının ortaya çıkarılması için gereken tüm adımların atılacağını ilan etti. CSU Genel Sekreteri Markus Blume de, “Kim maske ticaretiyle zenginleşmişse partiyi terk eder” dedi. CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Ralf devreye girip, muhafazakâr kanat parlamenterleriyle bu konuda telefon görüşmelerine başlandığı da açıklandı.

Öte yandan hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, maske komisyonlarının yardım kuruluşlarına hibe edilmesi önerisinde bulundu.

CDU/CSU’DA DÜŞÜŞE DEVAM

Almanya’da yaşanan ‘maske skandalı’ yüzünden CDU/CSU’da oy kaybının devam ettiği belirlendi. Son yapılan kamuoyu yoklamasında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 30 oy alacağı ortaya çıktı. Daha birkaç hafta öncesine kadar bu oranın yüzde 36-37 olduğuna da dikkat çekildi. Aynı kamuoyu yoklamasına göre SPD’nin yüzde 17, Yeşiller’in yüzde 17, sağ poplülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11.5, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 10.5 ve Sol Parti’nin de yüzde 9 oy alacağı da belirlendi.

ALTINCI SIRADA

Diğer yandan, CDU/CSU’nun 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler için başbakan adayını mayıs ayına kadar belirlemesi beklenirken, olası adayların başında gelen CDU lideri Armin Laschet’in ‘en sevilen politikacılar’ sıralamasında hâlâ arzu ettiği düzeyde olmadığı görüldü. Alman televizyonlarına verdiği demecinde kendisine desteğin her geçen gün arttığını söyleyen Laschet, ‘En sevilen politikacılar’ sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

VERGİLERİMİZİ ÇARCUR ETMEYİN

Almanya’da yayınlanan günlük gazetelerden Bild maske skandalına adı karışan ve CSU’dan istifa eden Georg Nüsslein’ın milletvekili olarak göreve devam etmesi durumunda eylül ayına kadar 60 bin euro, daha sonra da geçiş dönemi için 18 ay boyunca toplam 181 bin 502 euro 46 cent alacağını yazdı. 67 yaşında emekli olduğunda da ayda 4 bin 800 euro emekli aylığı alacağını da. Milletvekilliğini bırakan CDU’lu Nikolas Löbel’in de geçiş dönemi için 4 ay boyunca toplam 40 bin 333 euro 88 cent alacağı belirtilirken, “Bunların hepsi de vergi mükelleflerinin cebinden çıkacak” denildi.