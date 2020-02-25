Laschet kazanırsa, yardımcısı olacak
Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU Genel Başkanlığı için Armin Laschet de aday oluyor. Alman Haber Ajansı (dpa), Laschet’in genel başkanı olacağını duyurdu.
KUZEY Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı ve CDU Genel Başkan Yardımcısı Laschet, parti genel başkanlığı için adaylığını bugün saat 09.30’da yapacağı basın toplantısıyla duyuracak. Böylece parti genel başkanlığı için ortaya çıkan ikinci isim olacak. Daha önce Norbert Röttgen adaylığını duyurmuştu. Genel başkan adayları arasında ismi geçen Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise aday olmayacak. dpa’nın haberine göre Laschet’in genel başkan seçilmesi durumunda Spahn onun yardımcılığını üstlenecek.
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