Laschet de kitabında intihal yapmış!

ARMİN Laschet, geçmişte yaptığı hatayı kabul ederek özür diledi ve olayın tamamen incelenmesini istedi. Aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı olan Armin Laschet, 2009’da piyasaya çıkan ‘Yükselen Cumhuriyet-Bir fırsat olarak göç’ adlı kitabının bazı bölümlerinde yaptığı alıntıların kaynağının gösterilmediğini belirtti. Alman Haber Ajansı’na konuşan Laschet, “Daha başka hatalı bölümlerin olup olmadığının ortaya çıkarılması için kitabın incelenmesini istedim” dedi.





‘ÖZÜR DİLİYORUM’

Laschet, kitaptaki hataların sorumlusunun kendisi olduğunu ifade ederek, “Bunun için özür diliyorum. Çünkü eserleri yazarken itina ile yazmak ve telif haklarına saygı, bana göre diğer yazarlara karşı bir saygı göstergesidir” diye konuştu. Laschet’in kitabıyla, siyaset bilimci Karsten Weitzenegger’e ait bir kitap arasındaki paralellikler sosyal medyada gündem olmuştu. Laschet, kitabı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti uyum bakanı olduğu dönemde kaleme almıştı.