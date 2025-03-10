Yeni Türkçe öğretmeni Mediha Esra Demir

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Mediha Esra Demir, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olup, Humboldt Universität zu Berlin’de uluslararası öğrenci olarak bir dönem eğitim aldı. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi’nde Eğitimde Yaratıcı Drama alanında tamamlayan Demir, 10 yıllık öğretmenlik deneyimine sahip. İngilizce, Almanca ve Türkçe bilen deneyimli öğretmen, bölgedeki Türk çocuklarına anadil eğitimi verecek.

Görev yapacağı okullar:

* Landshut: Nikola İlkokulu, Peter und Paul İlkokulu, Carl Orff İlkokulu

* Ergolding: İlk ve Ortaokulu

* Vilsbiburg: İlkokulu

* Ergoldsbach: İlkokulu

Mediha Esra Demir, Landshut ve çevresinde yaşayan Türk ailelerine ulaşarak çocukların Türkçe’yi ve kültürlerini en iyi şekilde öğrenmelerine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.