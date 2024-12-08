Lahey’de 4 katlı apartmanda patlama: 4 ölü 4 yaralı

Haberin Devamı

PATLAMA sonucunda beş daire tamamen yıkılırken, 40 komşu daire tahliye edildi. Olay yerine, özel olarak eğitilmiş dört arama köpeği ile bir kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer patlamadaki yangının kaynağını belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. Şu ana kadar dört kişi enkaz altından çıkarılmış durumda, ancak daha fazla kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, patlama haberini aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bu felaketin görüntüleri karşısında şoke oldum. Düşüncelerim hayatını kaybedenler, yaralılar ve sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Ayrıca şu anda olay yerinde canla başla çalışan acil servis ekiplerine de teşekkür ediyorum,” dedi.