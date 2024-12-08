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Lahey’de 4 katlı apartmanda patlama: 4 ölü 4 yaralı

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#AVRUPADAN HABER#Lahey #Mariahoeve Mahallesi
Lahey’de 4 katlı apartmanda patlama: 4 ölü 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 11:38

Hollanda’nın Lahey kentinde, cumartesi sabahı saat 06.15’te meydana gelen büyük bir patlama trajik sonuçlara yol açtı. Mariahoeve Mahallesi’ndeki Tarwekamp Sokağı’nda bulunan dört katlı bir apartmanda yaşanan patlama, binanın bir kısmının tamamen çökmesine neden oldu. Olayda dört kişi hayatını kaybederken, en az dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak durumlarının ciddiyeti hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Arama-kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

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PATLAMA sonucunda beş daire tamamen yıkılırken, 40 komşu daire tahliye edildi. Olay yerine, özel olarak eğitilmiş dört arama köpeği ile bir kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer patlamadaki yangının kaynağını belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. Şu ana kadar dört kişi enkaz altından çıkarılmış durumda, ancak daha fazla kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, patlama haberini aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bu felaketin görüntüleri karşısında şoke oldum. Düşüncelerim hayatını kaybedenler, yaralılar ve sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Ayrıca şu anda olay yerinde canla başla çalışan acil servis ekiplerine de teşekkür ediyorum,” dedi.

Lahey’de 4 katlı apartmanda patlama: 4 ölü 4 yaralı

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#AVRUPADAN HABER#Lahey #Mariahoeve Mahallesi

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