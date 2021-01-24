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Avrupa
Haber Giriş: 24.01.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

'La Casa de Papel'in Tokyo'sundan üstsüz poz!

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'La Casa de Papel'in Tokyo'sundan üstsüz poz!
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'La Casa De Papel' dizisinde 'Tokyo' karakterini canlandıran oyuncu Ursula Corbero, 20 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından üstsüz pozunu paylaştı. Corbero'nun gönderisi 3 milyondan fazla beğenildi.

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz
'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, paylaştığı karelerle olay yarattı. Corbero'nun siyah beyaz üstsüz pozu takipçilerini mest etti.
La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz
Dünyaca ünlü 'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz
Üstsüz fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Ursula Corbero, takipçilerini mest etti.
La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz
İspanyol oyuncu, 20 milyon 900 bin takipçisi olduğu sayfasına iki siyah-beyaz kare ekledi. Pozlara siyah kalp koyan Corbero'ya yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.
La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

La Casa de Papelin Tokyosundan üstsüz poz

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