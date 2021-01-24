'La Casa de Papel'in Tokyo'sundan üstsüz poz!

'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, paylaştığı karelerle olay yarattı. Corbero'nun siyah beyaz üstsüz pozu takipçilerini mest etti. Dünyaca ünlü 'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Üstsüz fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Ursula Corbero, takipçilerini mest etti. İspanyol oyuncu, 20 milyon 900 bin takipçisi olduğu sayfasına iki siyah-beyaz kare ekledi. Pozlara siyah kalp koyan Corbero'ya yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.





































