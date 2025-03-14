‘Kybele’ ödülü Başkan Böcek’e

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TÜRK-Alman dostluk köprüsünü güçlendiren çalışmaları nedeniyle, bu yıl “Kybele” ödülü Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e verildi. Almanya’da faaliyet gösteren Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTF), her yıl geleneksel olarak Türkiye ile Almanya arasında spor, ekonomi, politika ve eğitim gibi çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar gerçekleştirenlere verilen “Kybele” ödülü, bu yıl Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e verildi. Böcek’e ödülü Bavyera Eski Başbakanı Dr. Günther Beckstein, König’e ise ödülünü Münih Eski Belediye Başkanı Chritian Ude taktim etti. Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının tarihi toplantı salonunda gerçekleşen ödül törenine, siyasiler ve ekonomi dünyasından isimler katıldı. Törene DTF Başkanı Cihan Sendan, DTF Genel Sekreteri Cemal Güneş, Bavyera Eski Başbakanı Dr. Güntheer Beckstein, Münüh Eski Belediye Başkanı Christian Ude, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Nürnberg-Antalya Kardeş Şehir Başkanı Rıza Özlek, SPD Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Belediye Meclis Üyeleri Aynur Kır ve Cengiz Şahin, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Dünya Kardeş kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Antalyalı İş insanı Osman Ayık, Bavyera Tabipler Birliği Eski Başkanı Dr. İsmail Baloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Antalya’dan gelen heyet katıldı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende yaptığı konuşmada, Antalya’nın barış ve özgürlüğün başkenti olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz Antalya’da huzur içinde tatillerini yapmaktadır. Bu yüzden Antalya, sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda barış ve diplomasi forumlarının buluşma noktalarından biridir. Kardeş şehir projesine önem veriyoruz. Çevre, gençlik ve spor alanlarında birlikte gerçekleştirilen projelerin gelecek nesillere de fayda sağlayacağını düşünüyorum ve ödüle bize layık gören DTF Başkanı Cihan Sendan nezdinde emeği geçenlere teşekkür ederim.”Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Nürnberg ve Antalya kardeş şehir ilişkileri sayesinde farklı kültürler bir araya geliyor. Bu birliktelik, iki şehir için de büyük bir kazançtır” dedi. İkinci dünya savaşında yerle bir olduktan sonra tekrar ekonomik ve kültürel olarak küllerinden yeniden doğan Nürnberg’de 40 bin Türk’le birlikte, bütün göçmenlere eşit hizmet sunduğunu belirten König, “Ben sadece Almanların değil, burada yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Bizler Nürnberg ile Antalya olarak kendi alanımızda barışı sağlamaya devam edeceğiz. Bu ödül benim için bir onur olduğu kadar, çalışmalarımızı sürdürme konusundaki motivasyonumuzu da arttıracaktır. Antalya’ya gittiğimde Nürnberg’den giden eski tramvayların kullanıldığını gördüm. Biz de buradaki meclis görüşmelerinde, ‘Eski tramvaylarımız Antalya’da kullanılıyor da neden burada bizler eski tramvayları kullanmak için çaba sarf etmiyoruz’, diye sorduğum günler oluyor” dedi.Türk Alman Dostluk Federasyon (DTF) Başkanı Cihan Sendan ise, iki ülke arasındaki dostluğun tarihi derinliklerine vurgu yaparak, “1761’de Osmanlı Hükümdarlığı ve Alman Prenslikleri arasında imzalanan ilk dostluk ve ticaret anlaşmasından sonrasında 1961’deki işgücü göçü imzalanarak dostluklar pekiştirildi. Avrupa, Türkiye’yi eşit bir partner olarak görmeli ve bu dostluğu geleceğe taşımalıdır. 2026 yalından itibaren Kybele ödülleri yenilik, işbirliği ve karşılıklı takdir için uluslararası bir sembol haline gelecek. Bu ödül, sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendiren bir dostluk simgesi olacak” dedi. Bavyera Eski Başbakanı Dr. Günther Beckstein, “Antalya-Nürnberg, Kemer-Schbach, Fürth-Marmaris kardeş şehirlerin oluşmasında emeğim var. Bu nedenle Türkiye’ye gidip geliyorum. Türkiye deyince aklıma temizlik işçileri değil Grundig aklıma geliyor. Binlerce Türk bu şirketin büyüklüğünü sağladı. Sonunda Türk insanları tarafından satın alındı. Türkiye çok güzel ve çok kültürlü bir ülke. Her zaman sevinerek oraya giderim.” diye konuştu.