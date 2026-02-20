Kuzey akımına saldırı planını CIA desteklemiş

Haberin Devamı

Habere göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i Rus işgalinden korumayı başardığı 2022 baharında, ABD'li ve Ukraynalı üst düzey istihbaratçılar Podil semtinde bir araya geldi.



Uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkla bir araya gelen Ukraynalı özel harekatçılar, Amerikalılara "Kuzey Akım'ı havaya uçurma" fikrini açtı. Görüşmelere yakın kaynaklar, CIA görevlilerinin bu fikre sıcak baktığını ve hatta maddi destek bile teklif ettiğini aktardı.



Görüşmelerin devam ettiği o dönemde taraflar, sabotajın teknik detaylarını dahi masaya yatırdı. Ancak iddiaya göre ABD yönetimi, 2022 yazında operasyona yeşil ışık yakmaktan vazgeçerek Ukraynalıları uyardı. Fakat bu uyarılar sonuç vermedi ve ekip, "Çap (Diameter)" kod adlı operasyon için yeni bir sponsor buldu.



Sabotaj için kiralanan "Andromeda" isimli yatla 7 Eylül 2022'de Almanya'nın Warnemünde kentinden yola çıkan 7 kişilik ekip, Baltık Denizi'nde boru hatlarına patlayıcı yerleştirdi. 26 Eylül'de meydana gelen patlamalar sonucu hatların üçü kullanılamaz hale geldi.



Almanya, geçtiğimiz aylarda sabotajla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Ukraynalı eski komando eğitmeni Volodimir Z. hakkında Avrupa çapında yakalama kararı çıkarmıştı.



Der Spiegel'in haberinde, operasyonun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in onayı olmadan, dönemin Başkomutanı Valeriy Zalujniy'in talimatıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü. CIA ise iddiaları yalanlayarak, haberin "son derece yanlış" olduğunu savundu.