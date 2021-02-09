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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

‘Kuzey Akım 2’ açıklaması, Ukrayna’yı kızdırdı

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‘Kuzey Akım 2’ açıklaması, Ukrayna’yı kızdırdı
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Rusya-Almanya arasındaki Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) doğal gaz boru hattı projesine destek vermesi, Ukraynalıları küplere bindirdi.

UKRAYNA’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Steinmeier’in tarihsel gerekçelerle projeyi savunmasının Kiev’de öfkeyle karşılandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Rheinische Post gazetesine verdiği demecinde, enerji projesinin Rusya ile Avrupa arasında kalan son köprü olduğuna dikkati çekip, Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırımları yüzünden yapımına ara verilen Kuzey Akım 2’nin tamamlanıp hayata geçirilmesini savunmuştu. Steinmeier, aynı zamanda Hitler döneminde Almanya’nın Rusya’ya saldırısının 22 Haziran’da 80’inci yılı olacağını hatırlatarak, bu tarihi boyutun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemişti. Ukrayna Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in naziler tarafından o dönemde katledilen milyonlarca Ukraynalılardan bahsetmemesini yadırgadıklarını da açıkladı.

 

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