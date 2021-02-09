‘Kuzey Akım 2’ açıklaması, Ukrayna’yı kızdırdı

UKRAYNA’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Steinmeier’in tarihsel gerekçelerle projeyi savunmasının Kiev’de öfkeyle karşılandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Rheinische Post gazetesine verdiği demecinde, enerji projesinin Rusya ile Avrupa arasında kalan son köprü olduğuna dikkati çekip, Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırımları yüzünden yapımına ara verilen Kuzey Akım 2’nin tamamlanıp hayata geçirilmesini savunmuştu. Steinmeier, aynı zamanda Hitler döneminde Almanya’nın Rusya’ya saldırısının 22 Haziran’da 80’inci yılı olacağını hatırlatarak, bu tarihi boyutun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemişti. Ukrayna Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in naziler tarafından o dönemde katledilen milyonlarca Ukraynalılardan bahsetmemesini yadırgadıklarını da açıkladı.