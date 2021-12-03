Kuyruk 19 km’yi buldu... ‘3 gündür buradayım’

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TRAKYA Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan geçen yılın 11 ayına göre bu yılın aynı döneminde ihracat yükü taşıyan TIR çıkışlarında yüzde 56.23, Kapıkule’de ise yüzde 19.46 artış olduğunu açıkladı. Kapıkule’den geçen yıl aynı dönemde 319 bin 22 TIR çıkış yaparken, bu yılın aynı döneminde sayı 381 bin 350’ye ulaştı. Geçen yıl 114 bin 335 TIR’ın çıkış yaptığı Hamzabeyli’de ise bu yıl 178 bin 627 TIR çıktı.

İzmir’den yüklediği yükü Romanya’ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı’na varan TIR şoförü Mesut Tüney, “3 gündür sıradayım. Bütün arkadaşlarla aynı sıkıntıyı çekiyoruz. İzmir’den geldim, Romanya’nın Bükreş şehrine gidiyorum. Yüküm turşu. 20’nci kilometreden sıraya girdim. Sırada uyuyamıyoruz, arabanın başında geceden sabaha kadar nöbet tutmak zorunda kalıyoruz” dedi.