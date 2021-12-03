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HABERLERAvrupa Haberleri

Kuyruk 19 km’yi buldu... ‘3 gündür buradayım’

#Selçuk Karaaslan#Coşkun Kaygısız#Mesut Tüney
Kuyruk 19 km’yi buldu... ‘3 gündür buradayım’

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihracat ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR’lar, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kuyruk 19 km’yi bulurken, Kapıkule’deki parklarda ise yaklaşık 2 bin 500 TIR çıkış için bekleyişini sürdürüyor.

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TRAKYA Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan geçen yılın 11 ayına göre bu yılın aynı döneminde ihracat yükü taşıyan TIR çıkışlarında yüzde 56.23, Kapıkule’de ise yüzde 19.46 artış olduğunu açıkladı. Kapıkule’den geçen yıl aynı dönemde 319 bin 22 TIR çıkış yaparken, bu yılın aynı döneminde sayı 381 bin 350’ye ulaştı. Geçen yıl 114 bin 335 TIR’ın çıkış yaptığı Hamzabeyli’de ise bu yıl 178 bin 627 TIR çıktı.
İzmir’den yüklediği yükü Romanya’ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı’na varan TIR şoförü Mesut Tüney, “3 gündür sıradayım. Bütün arkadaşlarla aynı sıkıntıyı çekiyoruz. İzmir’den geldim, Romanya’nın Bükreş şehrine gidiyorum. Yüküm turşu. 20’nci kilometreden sıraya girdim. Sırada uyuyamıyoruz, arabanın başında geceden sabaha kadar nöbet tutmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Kuyruk 19 km’yi buldu... ‘3 gündür buradayım’
TUVALETE TARLAYA GİDİYORUZ
Çıkış yapmak için bekledikleri sırada göçmenlerin TIR brandalarını keserek gizlice araçlarına bindiğini söyleyen Tüney, “Afgan ve Suriyeliler yolda araçlara binmeye çalışıyor. Çadırımızı kesiyorlar, biniyorlar. Bunlara bir önlem alınmalı. 15 gün önce aracıma Afgan bir arkadaş binmiş, o sırada ben de direksiyonda uyuyakalmıştım. Gümrükte kameradan görüldü. Ben de çıkıp kontrol ettim. Dorsemi kesmiş içeriye girip ayakkabı bağcığıyla bağlamış. Jandarmayı aradık, geldiler ve dışarı çıkardılar. Bu şekilde eziyete eziyet katılıyor. Zaten 3 gündür yollardayız, bu kapı sırasındayız. Çektiğimiz artı bir eziyet. Sabaha kadar sırayı kollamaya çalışıyoruz. Acaba bir kaçak binmesin diye onu kolluyoruz. Tuvalet olmadığı için tarlalara gidiyoruz. Yol kenarları çöplük oluyor. Biz atmasak başka arkadaşlar atıyor” diye konuştu.
Kuyruk 19 km’yi buldu... ‘3 gündür buradayım’
‘İHRACAAT ARTTI, KUYRUK UZADI’
Eskişehir’den Romanya’ya giden Coşkun Kaygısız da ihracatın artmasıyla birlikte TIR kuyruklarının uzadığını belirterek, “24 saat olmak üzere ve sıradayım. İnsani ihtiyaçlarımız genelde sıkıntı. Yemek ve tuvalet gibi şeyler. Gece arabalara mülteciler biniyor, o problem oluyor. İhracat arttı, kuyruk uzadı” dedi.
Kuyruk 19 km’yi buldu... ‘3 gündür buradayım’
Selçuk Karaaslan ise, “Yaklaşık 2 gündür sıradayız. Şu anda zaten 9 kilometre kaldı. Bugün bile varabileceğimiz şüpheli. Lavabo yok, yemek yok, gece gündüz uyku yok. 22 kilometreden sıraya girdim. Normalde bu malı cuma günü teslim etmem gerekiyordu ama bu gidişle zor” diye konuştu.
Kuyruk 19 km’yi buldu... ‘3 gündür buradayım’

Kuyruk 19 km’yi buldu... ‘3 gündür buradayım’

Kuyruk 19 km’yi buldu... ‘3 gündür buradayım’

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#Selçuk Karaaslan#Coşkun Kaygısız#Mesut Tüney

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