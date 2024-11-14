Kutup soğukları geliyor

BERLİN / Fotoğraf: dpa
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 11:23
Almanya’da kış resmen kapıya dayandı. Başta Aşağı Saksonya ve Bavyera olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine ilk kar düştü. Ancak asıl soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanları, Almanya’yı etkisi altına alacak güçlü bir kasırganın soğuk kutup havasıyla birlikte yoğun kar yağışı getireceği konusunda uyardı.
ÇARŞAMBA günü Harz Dağları’ndaki Brocken zirvesi beyaza büründü. Erzgebirge, Bavyera Ormanları ve Münih’te de ilk kar taneleri görüldü. Ancak uzmanlara göre bu sadece bir başlangıç. Almanya’ya yaklaşan alçak basınç sistemlerinin, 100 km/s hıza ulaşan rüzgârlarla birlikte etkili olacağı belirtildi. Amerikan hava tahmin modellerine göre, 20 Çarşamba ve 21 Kasım Perşembe günleri Almanya’yı iki büyük fırtına vurabilir. Fırtınaların ilki kuzey bölgelerini, ikincisi ise güney ve orta kesimleri etkisi altına alacak.DİKKATLİ OLUN!
Uzmanlar, özellikle balkonlardaki saksılar ve plastik sandalyeler gibi eşyaların içeri alınması tavsiyesinde bulundu. Araçların mümkünse garajlara çekilmesi önerildi. Parklarda veya ormanlık alanlarda yürüyüş yapmaktan kaçınılması gerektiği belirtilirken, dalların kırılabileceği ve ağaçların devrilebileceği uyarısı yapıldı. Fırtınalı hava koşullarına eşlik eden kutup havası, ülke genelinde sıcaklıkların hızla düşmesine ve hemen hemen her yerde kar yağışına neden olacak. Perşembe günü Kuzey Almanya’da kapalı bir kar örtüsü bekleniyor. Kuzey bölgelerinde kar kalınlığının 10 cm’ye kadar ulaşabileceğini, orta kesimlerde bu rakamın 20 cm’ye, Alpler’de ise 40 cm’ye kadar çıkabileceği belirtildi.