Kutlamaların merkezi Schwerin

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ŞEHRİN dört bir yanında konserler, gösteriler, tartışma panelleri ve okuma etkinlikleri düzenlendi. Federal Meclis, Eyaletler Meclisi ve federal hükümet stantlarının yanı sıra 16 eyalet, yardım kuruluşları ve çeşitli kurumlar da festivale katıldı. Meclenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig (SPD), festivalin açılış konuşmasında “Burada özgürlük, barış ve demokrasi içinde yaşama ayrıcalığına sahibiz” dedi. Günün ilerleyen saatlerinde, federal hükümet standında Almanya Başbakanı Olaf Scholz (SPD) ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller), katıldıkları tartışma panellerinde vatandaşların sorularını yanıtladılar. Ünlü Alman pop-rock grubu ‘Juli’, eski şehir meydanı Alter Garten’de sahne aldı. Konseri yaklaşık 8 bin ziyaretçi izledi. Etkinliklerin zirve noktası ise bu konserin ardından Schwerin Sarayı’nda, 1989’daki Barışçıl Devrim’den bugüne kadar uzanan yolu anlatan bir ışık gösterisi oldu. 2 Ekim Salı günü başlayan kutlamalar yarın akşama kadar devam edecek.

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Başkonsolos Regine Grienberger

İSTANBUL’DA RESEPSİYON

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde de Almanya Birlik Günü nedeniyle bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı. Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger, burada yaptığı konuşmada, ‘harika bir şehre geldiğini’ ve ‘harika insanlarla karşılaştığını’ dile getirdi. Türkiye ve Almanya’nın uzun yıllardır birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Grienberger, iki ülke arasındaki yaşam köprüsünün, her iki ülkede de evi olan milyonlarca insandan oluştuğunu ifade etti. Grienberger, 1989’da iki Almanya arasındaki sınır kaldırılınca Almanya’nın her yerine seyahat etmenin veya diğer bölgelerinde çalışmanın yeniden mümkün olduğunu çok net hatırladığını belirterek, böylece Almanları birleştiren şeyleri yeniden görmeye başladıklarını söyledi. Bunu bir umut olarak yanına aldıklarını kaydeden Grienberger, “Ayrılığın üstesinden gelebiliriz. Ortak noktalarımız eninde sonunda bizi tekrar bir araya getirecek” ifadelerini kullandı. Başta Avrupalı komşuları ve transatlantik müttefikleri olmak üzere uluslararası ortaklara destekleri için teşekkür eden Grienberger, “Almanya, bugün halen sizin dostluğunuza ve güveninize minnettar. Almanya Birlik Günü, bizi birleştiren şeylerin bizi bölen şeylerden daha güçlü olduğu gerçeğinin bir kanıtıdır” dedi.