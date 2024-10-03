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Kutlamaların merkezi Schwerin

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Regine Grienberger#SSCB
Kutlamaların merkezi Schwerin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 10:18

Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın resmen 3 Ekim 1990’da birleşmesinin üzerinden 34 yıl geçti. ‘Almanya Birlik Günü’ etkinlikleri bu yıl Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin’de renkli bir festivalle başladı.

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ŞEHRİN dört bir yanında konserler, gösteriler, tartışma panelleri ve okuma etkinlikleri düzenlendi. Federal Meclis, Eyaletler Meclisi ve federal hükümet stantlarının yanı sıra 16 eyalet, yardım kuruluşları ve çeşitli kurumlar da festivale katıldı. Meclenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig (SPD), festivalin açılış konuşmasında “Burada özgürlük, barış ve demokrasi içinde yaşama ayrıcalığına sahibiz” dedi. Günün ilerleyen saatlerinde, federal hükümet standında Almanya Başbakanı Olaf Scholz (SPD) ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller), katıldıkları tartışma panellerinde vatandaşların sorularını yanıtladılar. Ünlü Alman pop-rock grubu ‘Juli’, eski şehir meydanı Alter Garten’de sahne aldı. Konseri yaklaşık 8 bin ziyaretçi izledi. Etkinliklerin zirve noktası ise bu konserin ardından Schwerin Sarayı’nda, 1989’daki Barışçıl Devrim’den bugüne kadar uzanan yolu anlatan bir ışık gösterisi oldu. 2 Ekim Salı günü başlayan kutlamalar yarın akşama kadar devam edecek.

Kutlamaların merkezi Schwerin

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Kutlamaların merkezi Schwerin

Başkonsolos Regine Grienberger

İSTANBUL’DA RESEPSİYON
Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde de Almanya Birlik Günü nedeniyle bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı. Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger, burada yaptığı konuşmada, ‘harika bir şehre geldiğini’ ve ‘harika insanlarla karşılaştığını’ dile getirdi. Türkiye ve Almanya’nın uzun yıllardır birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Grienberger, iki ülke arasındaki yaşam köprüsünün, her iki ülkede de evi olan milyonlarca insandan oluştuğunu ifade etti. Grienberger, 1989’da iki Almanya arasındaki sınır kaldırılınca Almanya’nın her yerine seyahat etmenin veya diğer bölgelerinde çalışmanın yeniden mümkün olduğunu çok net hatırladığını belirterek, böylece Almanları birleştiren şeyleri yeniden görmeye başladıklarını söyledi. Bunu bir umut olarak yanına aldıklarını kaydeden Grienberger, “Ayrılığın üstesinden gelebiliriz. Ortak noktalarımız eninde sonunda bizi tekrar bir araya getirecek” ifadelerini kullandı. Başta Avrupalı komşuları ve transatlantik müttefikleri olmak üzere uluslararası ortaklara destekleri için teşekkür eden Grienberger, “Almanya, bugün halen sizin dostluğunuza ve güveninize minnettar. Almanya Birlik Günü, bizi birleştiren şeylerin bizi bölen şeylerden daha güçlü olduğu gerçeğinin bir kanıtıdır” dedi.

Kutlamaların merkezi Schwerin
HALK SOKAKLARA ÇIKTI
İkinci Dünya Savaşı’nı kaybeden Almanya, işgal kuvvetleri ABD, Fransa, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından dörde bölündü. Daha sonra ABD, Fransa ve İngiltere’nin kendi yönetim birimlerini birleştirmesi sonucu 1949’da Almanya Federal Cumhuriyeti (Batı Almanya), doğuda da SSCB’nin etkisi altında bulunan ve sosyalist sisteme sahip Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) kuruldu. Halkın, refah seviyesi yüksek Batı Almanya’ya gitmesini engellemesi amacıyla Doğu Alman yönetimi 1961’de ‘Utanç Duvarı’ olarak anılan Berlin Duvarı’nı inşa etti. SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un 1980’li yıllarda açıklık ve yeniden yapılanma politikasıyla Doğu Bloku ülkelerinde reform süreci yaşandı. Bu süreçte Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde halk rejime karşı 1989’da sokaklara çıktı ve Kasım 1989’da ‘Utanç Duvarı’ yıkıldı. Doğu Almanya’da 18 Mart 1990’da yapılan ilk serbest seçimlerden sonra Doğu ve Batı Almanya arasındaki görüşmeler ‘Birleşme Anlaşması’ ile sonuçlandı. 3 Ekim 1990’da Doğu ve Batı Almanya’nın yeniden birleşme süreci resmen tamamlandı ve varlığı sona eren Alman Demokratik Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti’ne katıldı.
Kutlamaların merkezi Schwerin

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#AVRUPADAN HABER#Regine Grienberger#SSCB

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