‘Kutlamalar sınırlansın, her eyalette aynı olsun’

DOĞUM günü, düğün, nişan, vaftiz, bayram gibi kutlamalarda katılımcı sayısı eyaletlere göre değişiyor. Tabipler Birliği Başkanı Susanne Johna, içerideki kutlamalarda 150 katılımcı sayısının çok fazla olduğunu söyledi ve çok net bir sayı belirlenmesini, bunun da tüm ülke çapında geçerli olmasını istedi. Funke Medya Grubu’na konuşan Johna, “Kutlamalar ne kadar büyükse, virüslü birinin orada bulunma ve virüsü başkalarına bulaştırma tehlikesi o kadar yüksek” dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da virüsün en çok kalabalık kutlamalarda bulaştığına ve hızla yayıldığına dikkati çekmişti. Almanya Otelciler ve Restorancılar Birliği (Dehoga) işletmecileri, çalışanları çok dikkatli ve sağduyulu olmaya çağırdı. Dehoga mayıs ayında kazanılan esnekliğin ve seyahat özgürlüğünün sonuna kadar korunmasını istedi.

Son haftalarda ülke genelinde artan koronavirüs vakalarını ‘tehdit edici’ olarak niteleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel de uzun bir aradan sonra önümüzdeki hafta eyalet başbakanlarıyla önlemleri görüşecek. Merkel, yeni gelişmeler karşısında korona kurallarında daha fazla esnekliğin söz konusu olamayacağını vurguladı.