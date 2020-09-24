MODA ve sanat danışmanı Zeynep Ober’in restoran ve gece kulübü Fiori’s’te düzenlenen defile, sosyal mesafe kurallarıyla yapıldı. Geceye 50 modasever davet edilirken, bütün davetlilerin girişte ateşi ölçüldü, maske ve dezenfektan verildi. Defilede ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisiyle tanınan ünlü film ve dizi oyuncusu Wilma Elles, İngiltere’deki X Factor yarışması finalistlerinden İngiliz şarkıcı ve top model Chloe Jasmine, top model Ina Nica ve İstanbul’dan Londra’ya yerleşen Emma Azizi’nin de aralarında yer aldığı dokuz manken podyuma çıktı. Sunumda, salgın dönemindeki mücadeleleri için Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanlarına da teşekkür edildi. Defilede mankenler 12 outfit sundu.





‘NHS KELEBEKLERİNE TEŞEKKÜRLER’

Mankenler sunum sırasında üzerinde ‘NHS kelebeklerine teşekkürler’, ‘Kusura bakma Covid-19 ama modayı durduramazsın’ yazılı pankartlar taşıdılar. Farklı bir konseptle tasarlanan etkinlikte Emre Tamer ilk kez bikini, mayo, güneş gözlüğü, maske flip flop terlik sunumu da yaptı. Tamer, Kelebekler Vadisi Sultanı’nı anlattığı sulu boya çizimlerini dijital baskı yöntemiyle tasarımlarına aktardı ve şal, bikini ve mayo çalışmalarını moda ve sanatseverlerin beğenisine sundu. Tamer, defile öncesi Wilma Elles ile Londra’ya özel profesyonel bir fotoğrafçıyla çekim yaptı.





KELEBEKLER VADİSİ’NİN SULTANI

Normalde planlanan büyük defilenin virüs yüzünden iptal edilmesiyle böyle farklı bir sunum yapan Tamer çalışmalarında, Bursa ipeğini de görücüye çıkardı. Tamer, yüzde yüz ipek malzeme kullandığı şal tasarımlarını bu hafta internet üzerinden satışa çıkaracağını belirtti. Londra’da yaşayan ve ‘Bodrum Masalı’ dizisiyle tanınan Serel Yereli de İngilizce şarkı söyledi. Gecede, Wilma Elles, Kelebekler Vadisi’nin Sultanı ilan edildi.





BİR İLKE İMZA ATIYORUZ

Defilede bir konuşma yapan sanat danışmanı ve restoran yöneticilerinden Zeynep Ober, “Koronavirüs döneminde bir ilke imza atıyoruz. Kendi mekânımda ilk kez bu gece gastronomi, moda ve sanatı bir araya getiriyorum. Doğduğumdan beri moda ve sanat içindeyim. Başta modacımız Emre Tamer olmak üzere Türkiye’den özel olarak gelen Wilma Elles ile tüm mankenlerimize ve siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki zamanda sanat etkinliklerimiz devam edecek” dedi.





‘ÖZGÜRCE UÇACAĞIMIZ GÜNLER GELECEK’

Defileye katılmak için 24 saatliğine Türkiye’den Londra’ya gelen Wilma Elles de “Koronavirüs şartları nedeniyle çok farklı bir ortamdayız. Ama modayı hiçbir virüs engelleyemez sözünü çok beğendim. Hepimiz son aylarda koronavirüs nedeniyle sanki bir kozanın içindeydik ama yine özgürce uçacağımız günler gelecek” dedi.