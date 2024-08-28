Kuşlarla çarpışan uçak acil iniş yaptı

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LUFTHANSA’dan yapılan açıklamada, Berlin’e uçması gereken uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi. ‘Flightradar24’ portalının verilerine göre, Airbus A320 tipi uçak kalkıştan 15 dakika sonra tekrar iniş yaptı. Mürettebat ve yolcular, acil durum olmadan uçaktan normal bir şekilde ayrılabildi. Havalimanı itfaiyesi, bu tür beklenmedik durumlardaki güvenli inişlerde tedbir amaçlı olarak görevlendirildi. Havalimanı işletmecisi Fraport’a göre diğer hava trafiği etkilenmedi.

LH200 sefer sayılı uçağın ne kadar ağır hasar gördüğü henüz belli değil. Yolcular, başka bir uçakla başkent Berlin’e uçtu. Uzmanlar, kuşlarla çarpışmanın, bir uçağa ciddi zarar verebileceğini belirtirken, pilotlar bu tür olaylar için özel olarak eğitiliyor. Kuş çarpması riskini en aza indirmek için Frankfurt Havalimanı’nda yaban hayatı uzmanları da görev yapıyor.