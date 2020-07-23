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Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Kuşadası’nda yeni ev almıştı... Kalbinden bıçakladılar!

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Kuşadası’nda yeni ev almıştı... Kalbinden bıçakladılar!
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yolda yürürken çarpışan iki kişi arasında çıkan kavgada gurbetçi genç, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Ülgen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan Kuşadası’na tatile giden Olcay S. (31) İsmet İnönü Bulvarı üzerinde sahile doğru yürürken M.C.T. ile kol kola çarpıştı. Aralarında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre M.C.T., Olcay S.’yi kalbinden bıçaklayarak kaçtı. Olcay S. ise olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalbi defalarca duran gurbetçi genç, doktorların uzun uğraşı sonucu hayata geri döndürüldü. Durumu ağırlaşan Olcay S., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne sevk edildi. Olcay S.’nin Kuşadası’nda yeni bir ev aldığı ve arkadaşlarıyla beraber ilk kez geldiği öğrenildi. Bıçakla gurbetçi genci yaraladığı iddia edilen M.C.T. kısa süre içerisinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Olcay S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kuşadası’nda yeni ev almıştı... Kalbinden bıçakladılar
Kuşadası’nda yeni ev almıştı... Kalbinden bıçakladılar

Kuşadası’nda yeni ev almıştı... Kalbinden bıçakladılar

 

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