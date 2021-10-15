Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemiDoğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemi!#Enerji Krizi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Resmen duyuruldu Başvurular e-DevlettenResmen duyuruldu! Başvurular e-Devlet'ten#E-Devlet
Afganistanda camiye bombalı saldırı İlk görüntüler geldi...Afganistan'da camiye bombalı saldırı! İlk görüntüler geldi...#Afganistan
2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... Aslan payını eğitime ayırıyoruz2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... 'Aslan payını eğitime ayırıyoruz'#Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diyerek duyurmuştu... Resmen kurulduCumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu... Resmen kuruldu!#İhracat
Seri katilin feci sonu Köylülerin elinden kaçamadıSeri katilin feci sonu! Köylülerin elinden kaçamadı #Kenya
Binlerce kişi ile iletişime geçilecek... Korona skandalıBinlerce kişi ile iletişime geçilecek... Korona skandalı!#Koronavirüs
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
Eski eşini canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cezası belli olduEski eşini canlı yayında yakarak öldürmüştü... Cezası belli oldu!#SOSYAL MEDYA
Yıllar sonra ortaya çıktı: Tarkanla klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı: Tarkan'la klipte oynamış!#İlk Dizi
Maskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yoluMaskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yolu!#İklim Değişikliği
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Ünlü müzisyen şoförüyle evlendi: Elmacık kemikleriniz ne güzelÜnlü müzisyen şoförüyle evlendi: 'Elmacık kemikleriniz ne güzel!'#Roger Waters
HABERLERAvrupa Haberleri

Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılması istendi

#Avusturya#Sebastian Kurz#ÖVP
Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Avusturya federal savcılığının yolsuzluk suçlamaları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Sebastian Kurz’un (ÖVP) parlamenter olarak dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçtiği duyuruldu.

Haberin Devamı

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan soruştuma makamı, istifadan sonra yemin ederek milletvekilliğine dönen Kurz’un sorgulanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması yönünde parlamentoya dilekçe verildiğini doğruladı. İlk meclis toplantısında karar verilmesinin beklendiği, o zamana kadar hakkındaki yolsuzluk soruşturmanın durdurulduğu ifade edildi.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI
Rüşvet karşılığı ısmarlama anket sonuçları almak ve bazı medya kuruluşlarına olumlu yorumlar yazdırmak suçlamalarıyla hakkında savcılık soruşturması başlatılan 35 yaşındaki Sebastian Kurz, iddialar karşısında başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avusturya#Sebastian Kurz#ÖVP

BAKMADAN GEÇME!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!