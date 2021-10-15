Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılması istendi

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan soruştuma makamı, istifadan sonra yemin ederek milletvekilliğine dönen Kurz’un sorgulanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması yönünde parlamentoya dilekçe verildiğini doğruladı. İlk meclis toplantısında karar verilmesinin beklendiği, o zamana kadar hakkındaki yolsuzluk soruşturmanın durdurulduğu ifade edildi.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Rüşvet karşılığı ısmarlama anket sonuçları almak ve bazı medya kuruluşlarına olumlu yorumlar yazdırmak suçlamalarıyla hakkında savcılık soruşturması başlatılan 35 yaşındaki Sebastian Kurz, iddialar karşısında başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı.