Kurz’un başı dertte: Ülke ayağa kalktı

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TÜM muhalefet partileri de ülkeye zarar verdiği gerekçesiyle geri çekilmesini isterken, koalisyon ortağı Yeşiller bile, kendisinin güvenirliğini yitirdiği açıklamasında bulundu. Yeşiller ile koalisyon ortağı olan Avusturya Halk Partisi Başkanı Kurz’un derhal istifasını isteyen göstericiler, başkanı bulunduğu ÖVP partisinin önine gelerek sloganlar attı.

BAŞBAKANLIK YETKİSİ SORU İŞARETİ

Diğer yandan hakkında daha önce de ‘İbiza skandalı’ soruşturmasını yürüten meclis komisyonlarında yanlış ifadeler vermek iddiasıyla soruşturma bulunan Kurz’un güncel gelişmeler nedeniyle başbakanlık yetkisinin soru işareti altında kaldığını belirten koalisyon ortağı Yeşiller Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de kendisine güvenin zayıfladığı açıklamasında bulundu.

MUHALEFET GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Muhalefet partileri SPÖ, FPÖ ve Neos da 2020 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturan Kurz’un geri çekilmesi talebinde bulundular. SPÖ Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner, Kurz’un Avusturya’ya zarar vermeye başladığını söylerken, Neos Başkanı Beate Meinl-Reisinger de, başbakanın yürütme yetkisini kaybettiğini vurguladı.