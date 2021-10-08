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Kurz’un başı dertte: Ülke ayağa kalktı

#Avusturya#Sebastian Kurz#Avrupadan Haberler
Kurz’un başı dertte: Ülke ayağa kalktı

Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Avusturya’nın 35 yaşındaki genç Başbakanı Sebastian Kurz’un (ÖVP) başı rüşvet karşılığında medya ve kamuoyu yoklama kurumlarından kendi lehine sonuçlar alma suçlamalarıyla dertte. Kurz’un Önceki gün çalışma ofisine savcılık ve polis baskınının yapılmasının ardından dün de istifa etmesini isteyen binlerce kişi sokaklara dökülerek protesto gösterisi yaptı.

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TÜM muhalefet partileri de ülkeye zarar verdiği gerekçesiyle geri çekilmesini isterken, koalisyon ortağı Yeşiller bile, kendisinin güvenirliğini yitirdiği açıklamasında bulundu. Yeşiller ile koalisyon ortağı olan Avusturya Halk Partisi Başkanı Kurz’un derhal istifasını isteyen göstericiler, başkanı bulunduğu ÖVP partisinin önine gelerek sloganlar attı.

BAŞBAKANLIK YETKİSİ SORU İŞARETİ
Diğer yandan hakkında daha önce de ‘İbiza skandalı’ soruşturmasını yürüten meclis komisyonlarında yanlış ifadeler vermek iddiasıyla soruşturma bulunan Kurz’un güncel gelişmeler nedeniyle başbakanlık yetkisinin soru işareti altında kaldığını belirten koalisyon ortağı Yeşiller Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de kendisine güvenin zayıfladığı açıklamasında bulundu.

MUHALEFET GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ
Muhalefet partileri SPÖ, FPÖ ve Neos da 2020 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturan Kurz’un geri çekilmesi talebinde bulundular. SPÖ Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner, Kurz’un Avusturya’ya zarar vermeye başladığını söylerken, Neos Başkanı Beate Meinl-Reisinger de, başbakanın yürütme yetkisini kaybettiğini vurguladı.

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#Avusturya#Sebastian Kurz#Avrupadan Haberler