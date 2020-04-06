Kurz’dan temkinli müjde!

KONUYLA ilgili kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Paskalya haftası bizim için belirleyici olacak ve bizim özlediğimiz yeniden ayağa kalkmamıza Paskalya haftası karar verecek. Akrabalarınızla, ailenizle, arkadaşlarınızla eğlence partileri düzenlemeyin” dedi. Paskalya tatilinde istenilen hedefe ulaşmaları durumunda 1 Mayıs’tan itibaren tüm dükkân ve kuaför salonları ile alışveriş merkezlerinin açılacağını belirten Kurz, “Ama kurallara sıkı sıkıya uymaya devam edilmesi şartıyla” dedi.

Avusturya’da alınan yeni kararlar ise şöyle; 400 metrekareye kadar olan iş yerleri 14 Nisan tarihinden itibaren, otel ve restoranlar ise mayıs ortasında açılacak. Etkinlikler haziran ayı sonuna kadar yapılamayacak. Sosyal temas ve mesafe önlemleri devam edecek. Pazartesi gününden itibaren süpermarketlerde maske şartı geçerli. Gelecek hafta toplu taşıma araçlarında da maske taşıma zorunluğu geliyor. Bu kurallara uyulması çok sıkı kontrol edilecek.