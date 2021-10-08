Kurz için Meclis’te özel oturum

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MALİ Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığınca aralarında Kurz’un da bulunduğu 10 kişi hakkında ‘yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma’ gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonrasında iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti ciddi bir sınamayla karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, görevdeki bir başbakan hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrasında parti başkanlarıyla bir araya geldi. Van der Bellen’le görüşen Kurz, basına yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, görevinin başında olduğunu ve hükümeti Yeşiller ile sürdürmek istediğini belirtti. Kurz, “Eğer Yeşiller bu ortaklığı sürdürmek istemiyor ve Meclis’te başka bir çoğunluk kurma arayışındalarsa buna da saygı duyulur” diye konuştu. Bu açıklama üzerine Yeşiller’in nasıl hareket edeceği merak edilirken, Meclis’te sandalyesi bulunan üç muhalefet partisi Kurz’un derhal istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak Yeşiller’e de koalisyon hükûmetini sonlandırma çağrısı yaptı. Meclis, Kurz hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasını görüşmek üzere salı günü özel gündemle toplanacak. Muhalefetin Kurz için güvensizlik önergesi vermesi bekleniyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Başbakan Sebastian hakkında soruşturma başlatan savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığı’nın bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor. Söz konusu soruşturma nedeniyle dün, emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz’un başında bulunduğu ÖVP genel merkezi ve Maliye Bakanlığı’nda aramalar yapmıştı.