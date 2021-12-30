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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Kurumsal genlerinde yenilikçilik var!’

#Yaşar Üniversitesi#TÜBİTAK#Minerva Kuluçka Merkezi
‘Kurumsal genlerinde yenilikçilik var’

Yaşar Üniversitesi, 2020-2022 döneminde TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimcilik Programı (BIGG) kapsamında ODTÜ Teknokent’le paydaş oldu. Bu kapsamda Yaşar Üniversitesi’ne başvuran 13 girişimci ekibe TÜBİTAK tarafından 2 milyon 600 bin TL hibe desteği sağlandı. 

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YAŞAR Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarının girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı endekste yükselişini sürdürüyor. 2021 yılında Türkiye genelinde vakıf üniversiteleri arasında 5’inci olduklarını açıklayan Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 2016 yılından bu yana aralıksız olarak yer aldıklarını belirtti. Kurumsal genlerinde bulunan yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu öğrencilerine aktararak onları geleceğe hazırladıklarını ifade eden Ahmet Yiğitbaşı, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde sergilenen başarıda akademik yayınlarının yanı sıra Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığı, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Minerva Kuluçka Merkezi, Proje Destek Ofisi (PDO) ile AB Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin gerçekleştirdiği çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

‘Kurumsal genlerinde yenilikçilik var’
‘TEORİK BİLGİLERİ PRATİĞE DÖKME...’
Yiğitbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketlerin ve üniversitelerin iş birliği içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Çeşitli projeler ile gençlerimizi mezun olmadan önce şirket yapılarını tanımaları ve iş hayatı hakkında bilgi sahibi olmaları için yönlendiriyoruz. Teorik bilgilerini pratiğe dökme şansını iş hayatına başlamadan üniversitede edinmiş oluyorlar. Buna önem veriyoruz. Onlara, cesaretle yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak bir eğitim veriyoruz. Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını önemsiyoruz. Analitik düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilinciyle sorun çözme berecileri gelişmiş ve katma değer yaratabilen, inovatif bireyler, öğrenciler, insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.”
‘Kurumsal genlerinde yenilikçilik var’
ÖNEMLİ FIRSAT
Ahmet Yiğitbaşı, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son 5 yıldır üst üste yer aldıklarını da belirterek yurt içinde ve dışında birçok kurumla iş birliği içinde olduklarını vurguladı. Bu nedenle öğrencilerine önemli fırsatlar sunduklarını açıklayan Yiğitbaşı, sözlerini şöyle tamamladı: “Yaşar Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Girişimcilik Merkezi İzmir ve Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi’nin faaliyetlerine, söz konusu kurumların sürdükleri projelerin değerlendirilmesinden girişimcilerin eğitimine kadar birçok konuda destek sağlıyor. Kentimiz için sergilenen çalışmalara bilimsel üretim gücümüzle katkı sağlamaya devam ediyoruz. Örneğin, kent sorunlarına girişimciler ile birlikte sürdürülebilir çözümler getirmek amacıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş ile birlikte KOSGEB Destekli Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni hayata geçirdik. Ayrıca, 6 yıldır düzenlenen ‘Girişim Kampı’ serilerimizle uluslararası ölçekte ses getiren profesyoneller ile girişimcileri buluşturuyoruz. “
‘Kurumsal genlerinde yenilikçilik var’
SAYILARLA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) bugüne kadar 106 adet danışmanlık ve 30 adet TÜBİTAK projesi, bağlı şirketi YUTECH ise (Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim Tasarım ve Danışmanlık A.Ş ) 24 adet kamu-üniversite-sanayi iş birliği projesini gerçekleştirdi. Ayrıca 4 adet TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Projesi hayata geçirildi. Y.Ü Proje Destek Ofisi faaliyetleri kapsamında ise son 6 yılda, üniversitenin desteklediği 115 adet bilimsel araştırma projesi yürütüldü. Yaşar Üniversitesi’nin bazılarında başvuru sahibi bazılarında ise ortaklarından olduğu 12 adet endüstriyel tasarım, 11 adet faydalı model, 5 adet ulusal patent, 1 adet Avrupa Patent Tescili bulunurken 15 uluslararası patent, 13 ulusal patent, 2 adet ulusal faydalı model başvurusu bulunuyor. Bunların yanı sıra 4 adet patent de farklı firmalara Y.Ü tarafından lisanslandı. Y.Ü, TÜBİTAK 1702 kodlu ‘Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı’ çağrısı kapsamında başvuruda bulunup kabul alan Türkiye’deki 18 yükseköğrenim kurumundan biri. Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği (AB) Araştırma ve Uygulama Merkezi vasıtasıyla 2005’ten bu yana devam eden 19, tamamlanan 102 olmak üzere toplam 121 AB ve uluslararası hibe destekli eğitim, araştırma projesine başarıyla katılıp bu projelerde yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklıklar kurarak verimli çıktılar sağladı.
‘Kurumsal genlerinde yenilikçilik var’
MİNERVA KULUKÇA MERKEZİ
Minerva Kuluçka Merkezi ise üniversitedeki öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere, girişimcilik, danışmanlık, ofis, alt yapı, mentorluk gibi konularda destek vererek çalışmalarını sürdürüyor. Minerva Kuluçka Merkezi, bugüne kadar çoğunluğu mezun olmadan iş fikirlerini geliştiren öğrencilerin oluşturduğu 100’e yakın girişimci ekibe ev sahipliği yaptı. Bu ekiplerin 20’den fazlası şirketleşip ticari faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Merkezde halen 28 proje ekibi bulunuyor.
‘Kurumsal genlerinde yenilikçilik var’
‘Kurumsal genlerinde yenilikçilik var’

‘Kurumsal genlerinde yenilikçilik var’

 

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#Yaşar Üniversitesi#TÜBİTAK#Minerva Kuluçka Merkezi

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