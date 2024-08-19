Kurultayda aday olmayacaklar

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PARTİ içi sürtüşmeler ve partiyi terk edenlerin kurduğu yeni parti ‘BSW’ (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzünden Sol Parti’nin büyük öçüde destek kaybetmesinde kendilerinin hatası olmadığını belirten eş başkanlar, “Partimizin yeniden yapılanması, iç sürtüşmelere ve bölünmelere son verilmesi için yeni bir başlangıç yapılması gerekmektedir” açıklamasında bulundular. 2021 yılından beri Sol Parti Eş Başkanı olan Janine Wissler ile 2022’de göreve gelen Martin Schirdewan’ın gelecek ay Saksonya ve Thüringen ile Brandenburg eyaletlerinde yapılacak kısa bir süre önce de olsa yeniden aday olmayacaklarını ilan etmelerinin partiye nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor.

‘KÖPRÜLER ÇÖKMÜŞTÜ’

Sol Parti’yi daha ileri taşımak hedefiyle 2021 yılında görevi devraldığını söyleyen Wissler, yaptığı yazılı bir açıklamada, “Yaşanan koronavirüs krizi ve Ukrayna savaşı bizim partimizi de etkiledi. Parti içi iktidar kavgası da. Parti içindeki sürtüşmelerin giderilmesi ve uzlaşma sağlanması için gece gündüz demeden yoğun çaba gösterdim. Ama görevi devraldıktan sonra kurmak istediğim köprülerin çoğunun çökmüş olduğunu gördüm. Sol Parti’nin bölünmesini engellemek için elimden geleni yaptım. Ancak partinin ilkelerinden ödün verilmemesi ve Sol Parti’nin yapısını, karakterini, politikasını koruması için ödün vermemeye de özen gösterdim” ifadelerini kullandı.

Sol Parti, haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 2.7 oy alarak 3 milletvekili çıkardı. Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa yüzde 3 oy alması bekleniyor.