Kurultay iptal olacak mı?

ALMANYA’da koronavirüs vaka sayısının hızla artması üzerine partinin genel kurulunu toplayıp toplamayacağı CDU Yönetim Kurulu’nun yarın yapacağı haftalık olağan toplantısında belli olacak. Toplantıda, 1001 delegenin riskli bölge olan Stuttgart’ta toplanmasının sağlık riski oluşturulup oluşturmayacağı ele alınacak. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı ve CDU Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, seçimli kurultayın ertelenmesini istedi. Aynı zamanda üç genel başkan adayından biri olan Laschet, “Bu kurultay mutlaka yapılmak zorunda değil, ertelenebilir” dedi.

İKİ ALTERNATİF VAR

CDU ile koalisyon ortaklığı yapan Sosyal Demokrat Parti (SPD) de ortağının kurultayı ertelemesini istedi. SPD Sağlık Politikaları Sözcüsü Karl Lauterbach, “CDU küçük çaplı etkinliklerin iptali için karar alıp, 1000 kişiden daha fazla insanı bir yerde toplayamaz. Siyaset örnek olma fonksiyonunu göstermeli. Bu yüzden kurultay ertelenmeli” dedi. CDU yönetimi, kurultayla ilgili iki alternatif üzerinde duruyor. Birinci alternatif, kurultayı mart ayına ertelemek. İkinci alternatif ise toplamak. Ancak delegeleri bir salonda toplamak yerine farklı salonlara dağıtmak. Bu alternatif risk taşıyor. Bölgede korona vaka sayısı artması durumunda salonların bulunduğu ilçelerin belediye başkanları, salonları kapatabilecek. Böyle olunca da kongre iptal edilmek durumunda kalınacak.