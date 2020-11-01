Kurultay Ocak 2021’de yapılacak

ZIEMIAK paylaşımında, “Adayların fikir birliğine varmasına sevindim” derken, Merz, “İyi bir uzlaşma sağlandı”, Laschet, “Ortak hedefimiz patiye hizmet etmek”, Röttgen ise, “Liderlik sorununu ivedilikle çözüme kavuşturmak zorundayız. Böylece başarılı bir seçim kampanyası yürütebiliriz” mesajlarını paylaştılar. Üç adayın kendi aralarında video görüntülü konferansla görüşüp kurultayın ne zaman toplanması konusunda fikir birliğine vardıktan sonra Genel Başkan Annegret Kramp Karrenbauer’e bu görüşlerini ilettiği belirtildi.

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer’ın geçen şubat ayında genel başkanlığı bırakacağını açıklaması üzerine parti, 24 Nisan’da olağanüstü kurultay toplama kararı almıştı. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle kurultay 4 Aralık’a ertelenmişti. Son haftalarda koronavirüs vaka sayısı artınca CDU Federal Yönetim Kurulu kurultayı bir kez daha erteleme kararı vermişti. Ancak kurultayın ne zaman yapılacağı kararlaştırılmamıştı. CDU’nun eski Genel Başkanı ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ise delegelerin genel başkanı seçmek için dijital ortamda oy vermelerinin hukuksal olup olmadığının iyice incelenmesini istedi.