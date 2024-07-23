‘Kuru Otlar Üstüne’, İngiltere’de vizyonda!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 10:31
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Yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ve senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı 2023 çıkışlı ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi, 26 Temmuz’dan itibaren İngiltere genelinde 50 sinemada gösterime girecek.
BAŞROLLERİNİ Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin paylaştığı film, Anadolu’nun ücra köşesinde çalışan bir öğretmenin öğrencisini taciz etmekle suçlanmasını konu alıyor. Filmin prömiyeri, 19 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı. Merve Dizdar, filmdeki rolüyle 2023 Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı. En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü için Türkiye’nin adayı olarak seçilen film, 29 Eylül 2023 tarihinde ülke genelinde sinemalarda gösterime girdi.İNGİLTERE VE İRLANDA VİZYON HAKLARI
Senaryonun tamamlanması yaklaşık iki yıl sürdü. Çekimler Mart 2021’de Erzurum’da başladı, Adıyaman’da da doğa çekimleriyle devam etti. ‘Kuru Otlar Üstüne
’, Cannes’da gösterildikten hemen sonra uluslararası alıcıların ilgisiyle karşılaştı. ‘Picturehouse Entertainment’ adlı dağıtım şirketi, geçen yıl filmin İngiltere ve İrlanda vizyon haklarını satın aldı. ‘Picturehouse Entertainment’ın yetkili isimlerinden Clare Binns “Nuri Bilge Ceylan ile ilk kez çalışmak büyük bir ayrıcalık. Filmin keskin zekasından ve görsel ustalığından çok etkilendik ve bu hayati önemdeki eseri Birleşik Krallık’ta izleyiciye ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz” demişti. Daha önce Altın Palmiye dahil Cannes’da toplam 6 ödül alan yönetmenin hemen her filmi uluslararası alıcılar tarafından satın alınarak sayısız ülkede vizyona girdi.