‘Kuru Otlar Üstüne’, İngiltere’de vizyonda!

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BAŞROLLERİNİ Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin paylaştığı film, Anadolu’nun ücra köşesinde çalışan bir öğretmenin öğrencisini taciz etmekle suçlanmasını konu alıyor. Filmin prömiyeri, 19 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı. Merve Dizdar, filmdeki rolüyle 2023 Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı. En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü için Türkiye’nin adayı olarak seçilen film, 29 Eylül 2023 tarihinde ülke genelinde sinemalarda gösterime girdi.