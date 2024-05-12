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‘Kurtuluş Destanı’ bir kez daha sahnelendi

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#AVRUPADAN HABER#Cihan Kente#Nazım Hikmet
‘Kurtuluş Destanı’ bir kez daha sahnelendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 12:18

Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı’nı bölümler halinde anlattığı ‘Kuvâ-yi Milliye’sinden uyarlanan ve Anadolu insanının kurtuluş mücadelesini anlatan 2 perdelik ‘Kurtuluş Destanı’ adlı oyun, yoğun istek üzerine Nürnberg Objektif Kültür Merkezi’nde (OKM) bir kez daha seyirciyle buluştu.

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‘Kurtuluş Destanı’ bir kez daha sahnelendi
YÖNETMENLİĞİNİ Bursa Devlet Tiyatrosu’ndan Harun Türköz’ün yaptığı oyunda, Ertuğrul Karakaya, Murat Ovant, Cihan Kente, Cansu Eser, Tuğba Ülkü, Kürşat Sarıkaya, Nilay Tüfek Özkaya, Erdinç Molla, Alper Aydoğan, Meltem Topal, Fatoş İyen, Çağlar Yılmaz ve Bekir Şenoğlu Şener rol aldı. OKM Başkanı Cihan Kente, oyunla ilgili şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için hazırladığımız ‘Kurtuluş Destanı’ adlı oyun, istek üzerine tekrar seyirciyle buluştu. Oyunda, 1919’da memleketin içinde bulunduğu ağır koşullar ve insanların yılgın, ümitsiz, çaresizken, özgürlükleri için nasıl olağanüstü bir güçle ayağa kalktıkları dendansı bir şekilde anlatılıyor.”
‘Kurtuluş Destanı’ bir kez daha sahnelendi

Cihan Kente

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#AVRUPADAN HABER#Cihan Kente#Nazım Hikmet

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