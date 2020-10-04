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Haber Giriş: 04.10.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Kürk karşıtlarından hayvan hakları için eylem

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Kürk karşıtlarından hayvan hakları için eylem
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Fransa’nın başkenti Paris’te ünlü Fransız aktrist Brigitte Bardot’un kurduğu Hayvanları Koruma Derneği ile kürk karşıtları ve hayvan hakları savunucuları eylem yaptı.

Republique Meydanı’nda bir araya gelen eylemciler, Paris’teki kürk satışı yapan tanınmış ve ünlü markaların mağazalarının bulunduğu semte yürüyüş yapmak istedi. Polis, eylemcilerin yürüyüşüne izin vermedi. Göstericiler, ellerinde ‘Hayvan katliamlarına son’, ‘ürk için hayvanların işkenceyle öldürülmesini istemiyoruz’ yazılı pankartlar taşıyarak, Georges Pompidou Kültür Merkezi’nin bulunduğu alana kadar yürüdüler. Protestocular, sık sık “Kürk eşittir işkence” sloganı atarken, giydikleri yapay kürklerin üzerine kırmızı boya ile kan lekeleri yaparak hayvan haklarına dikkati çektiler. Eylemciler, daha sonra kürk ticareti yüzünden katledilen hayvanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Kürk karşıtlarından hayvan hakları için eylem

Kürk karşıtlarından hayvan hakları için eylem

 

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