Kurallara uymayanlar...

SONUÇLARI açıklayan Ruhr Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Jürgen Margraf “Son 12 hafta içinde korona kurallarına sıkı sıkıya uyan ülkelerde, korona kurallarını ciddiye almayan ülkelere kıyasla ölüm vakaları 13 kat daha az” dedi. 8 ülkede yapılan araştırmaya katılanların yüzde 77’si korona önlemlerini önemli buluyor. Korona önlemlerini önemli bulan ülkelerin başında yüzde 84 ile Almanya, ciddiye almayan ülkeler arasında yüzde 72 ile Polonya ve İsveç geliyor. “Kurallara uyuyorum” diyenlerin oranı yüzde 92. Almanya’da “Korona önlemlerine tamamen uyuyorum” diyenlerin oranı yüzde 94, İngiltere’de yüzde 97, Rusya’da ise yüzde 85.

Korona önlemlerine sıkı sıkıya uyan İngiltere, İspanya, Fransa, ve Almanya’da 1 Haziran’dan itibaren ölüm vakaları yüzde 7.8 oranında arttı. Kuralların ciddiye alınmadığı Rusya, ABD, Polonya ve İsveç’te ise ölüm vakalarındaki artış yüzde 105.8. Prof. Jürgen Margraf, “13.6 kez daha fazla” dedi.