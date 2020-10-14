Kurallar daha da sertleşecek

ÜLKE genelinde geçerli uygulamaya göre son 7 günde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50’yi aştığı kent ve ilçeler riskli bölge ilan ediliyor. 50’yi aşan yerlerde tedbirler sertleştiriliyor. Restoran, kafe ve barlar 22.00 veya 23.00’den itibaren kapatmak zorunda. Bu saatlerden itibaren içki yasağı geçerli. Özel eğlenceler en fazla 5 kişiyle sınırlanıyor. İnsanların kalabalık olduğu yerlerde ve dışarıda da maske takma zorunluluğu bulunuyor. Şimdi 50 sınırı 35’e indirilmek isteniyor. Son 7 günde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 35’i geçmesi durumunda yeni tedbirler devreye girecek. Restoran, kafe ve barların kapanma saatleri ve içki satış saatlerinde değişiklik planlanıyor. Özel eğlencelere ve etkinliklere katılımcı sayısı daha sınırlandırılacak. Başbakan Angela Merkel bugün 14.00-16.00 saatleri arasında eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıya bu taslakla gidiyor. Merkel ve eyalet başbakanlarının ilk kez yüz yüze bir araya geldiği toplantıda en tartışmalı konu ise riskli bölgelerden gelenlere geceleme yasağı.