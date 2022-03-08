Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Kupayı almaya gidiyorum’ dedim, aldım, döndüm’

#Almanya-Türkiye#Ford Futgolf Şampiyonası’Nın İlk Etabı Birincisi Bilgin Defterli#AVRUPADAN HABERLER
‘Kupayı almaya gidiyorum’ dedim, aldım, döndüm’

Ford Futgolf Şampiyonası’nın ilk etabı olan Turkish Open turnuvasının Türkiye kadınlar klasmanı birincisi Bilgin Defterli oldu. Defterli, genel klasmanda ise ikinci sıraya yerleşti.

Haberin Devamı

5-6 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından Antalya’da Cullinan Links Golf Kulübü sahasında düzenlenen turnuvaya 70’i yabancı olmak üzere 197 oyuncu katıldı. Türkiye’den Bilgin Defterli, Olcay Şahan gibi isimlerin katılıdığı turnuvada yurt dışından Ben Clarke, Cedric Bonnot, Nico Garcia ve Matias Perrone gibi dünya klasmanında en üstte yer alan isimler de yer aldı.

‘Kupayı almaya gidiyorum’ dedim, aldım, döndüm’

‘Kupayı almaya gidiyorum’ dedim, aldım, döndüm’
KADINLARDA LUCIA CERMAKOVA ŞAMPİYON OLDU
Erkekler kategorisinde Ben Clarke, erkekler senyör kategoride Christophe Baeten, kadınlar kategorisinde ise Lucia Cermakova şampiyon oldular. Ford Futgolf Şampiyonası özelinde ise erkekler kategorisinde Levent Baş şampiyonluğa ulaşırken, erkekler senyör 45+ yaş kategorisinde Fırat Yanç, erkekler senyör 55+ yaş kategorisinde Aydın Salur ve kadınlar kategorisinde ise Bilgin Defterli ilk sırayı aldılar. Kulüpler Ligi’nde ise İstanbul Musketeers takımı rakiplerini geride bırakarak bu etabın kazananı oldu.

Haberin Devamı

‘AMERİKA’YA GÜÇLÜ TAKIMLA GİTMEYİ HEDEFLİYORUZ’
Ford Futgolf Şampiyonası kapsamındaki 7 turnuvadan sonra oluşacak Türkiye klasmanına göre de 2023 yılında Orlando’da düzenlenecek FIFG Futgolf Dünya Kupası’na Türkiye’yi temsilen katılacak isimler belirlenecek. FGSD Başkanı Volkan Okandar Türkiye‘de yeni gelişen bu sporda Türk oyuncuların hem yurt içi hem de yurtdışındaki turnuvalarda tecrübe kazanması ile 2023’te Amerika’da yapılacak Dünya Kupası’na güçlü bir takımla gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya-Türkiye#Ford Futgolf Şampiyonası’Nın İlk Etabı Birincisi Bilgin Defterli#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna