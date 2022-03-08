‘Kupayı almaya gidiyorum’ dedim, aldım, döndüm’

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5-6 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından Antalya’da Cullinan Links Golf Kulübü sahasında düzenlenen turnuvaya 70’i yabancı olmak üzere 197 oyuncu katıldı. Türkiye’den Bilgin Defterli, Olcay Şahan gibi isimlerin katılıdığı turnuvada yurt dışından Ben Clarke, Cedric Bonnot, Nico Garcia ve Matias Perrone gibi dünya klasmanında en üstte yer alan isimler de yer aldı.

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Erkekler kategorisinde Ben Clarke, erkekler senyör kategoride Christophe Baeten, kadınlar kategorisinde ise Lucia Cermakova şampiyon oldular. Ford Futgolf Şampiyonası özelinde ise erkekler kategorisinde Levent Baş şampiyonluğa ulaşırken, erkekler senyör 45+ yaş kategorisinde Fırat Yanç, erkekler senyör 55+ yaş kategorisinde Aydın Salur ve kadınlar kategorisinde ise Bilgin Defterli ilk sırayı aldılar. Kulüpler Ligi’nde ise İstanbul Musketeers takımı rakiplerini geride bırakarak bu etabın kazananı oldu.

‘AMERİKA’YA GÜÇLÜ TAKIMLA GİTMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Ford Futgolf Şampiyonası kapsamındaki 7 turnuvadan sonra oluşacak Türkiye klasmanına göre de 2023 yılında Orlando’da düzenlenecek FIFG Futgolf Dünya Kupası’na Türkiye’yi temsilen katılacak isimler belirlenecek. FGSD Başkanı Volkan Okandar Türkiye‘de yeni gelişen bu sporda Türk oyuncuların hem yurt içi hem de yurtdışındaki turnuvalarda tecrübe kazanması ile 2023’te Amerika’da yapılacak Dünya Kupası’na güçlü bir takımla gitmeyi hedeflediklerini söyledi.