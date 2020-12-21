MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri'Kupaya doymadılar!'
GeriAvrupa 'Kupaya doymadılar!'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

'Kupaya doymadılar!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Kupaya doymadılar!'
Abone Olgoogle-news

Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası'nı istiyor.

2019/2020 sezonunu 5 kupayla tamamlayan Bayern Münih, kupalara doymuyor. Kulübün CEO'su Rummenigge, Kulüpler Dünya Kupası üzerine açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Dünya Kupası koronavirüs salgını nedeniyle olması gereken tarihte yapılamadı. FIFA'nın ilk olarak Aralık'ta yapılacağını söylediği turnuva, Şubat 2021'e ertelendi.

Kupaya doymadılar
Bayern efsanesi Rummenigge açıklamasında; "Hansi Flick ve takım bana geldi. Infantino ile Kulüpler Dünya Kupası hakkında konuşmak istediklerini söylediler. 6. kupayı da istiyorlar!" dedi.

Turnuvanın tam tarihi belli olmasa da, Katar'da düzenleneceği önceden netleşmişti.

Kupaya doymadılar

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle