Kundaklama olayıyla ilgili özel ekip kuruldu

OLAYLA ilgili bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Başkonsolos Mehmet Günay, şunları söyledi: “Bizim kendilerinden beklediğimiz bu saldırıların faillerinin bir an önce yakalanıp kanunlar çerçevesinde cezalarının verilmesidir. Ayrıca, bundan sonraki olası saldırılar için de gerekli önlemlerin alınmasına yönelik tedbirlerdir. Bunları kendilerine ilettik. Yetkililer de bize her türlü bilgiyi verdi. Olayla ilgili özel bir ekip kuruldu ve en kısa sürede sonuç alınmasını umuyoruz.”



Başkonsolos Mehmet Günay daha sonra marketi kundaklanan Kazım Aluş ile oğlu Hüseyin Aluş ve diğer Türk işletmelerine giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Fail yakalanana kadar olayın takipçisi olacaklarını belirten Günay, “Biz sizin için buradayız. Böyle durumlarda bizi hemen arayın çekinmeyin. Devletimiz her türlü yardım için yanınızda olacaktır, unutmayın. Size yardımcı olmak bizim görevimiz” dedi.

