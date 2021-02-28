Kundakçı hâkim karşısına çıkıyor

GEÇEN yılın mayıs ayından beri tutuklu bulunan 26 yaşındaki zanlı, Münih’teki Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti tarafından 43 oturum olarak öngörülen davanın eylül ayında karara bağlanması bekleniyor. Terör olaylarına bakan federal savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, zanlının geçen yılın 16 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda Türk iş yerine bombalı saldırı düzenlediği, kundaklama eyleminde bulunduğu ve insanları öldürmeye çalıştığı belirtilerek, cinayete teşebbüs ve terör eylemi suçlamasıyla yargılanması talep edilmişti. 8 Mayıs’ta bir tren yolculuğu sırasında bilet kontrolü yapılırken tesadüf sonucu yakalanan Muharrem D.’nin beraberinde kilolarca patlayıcı madde ve borular içine gizlenmiş çok sayıda hazır bomba ele geçirilmişti. Evinde yapılan aramalarda ise ateşli silah ile çeşitli patlayıcı mühimmat bulunmuştu.





Alman vatandaşı olduğu belirtilen zanlının polis ve savcılık ifadelerinde Türkiye’den geldiği ve terör örgütü DEAŞ’a sempati beslediğini söylediği belirtilmişti. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiği belirtilen zanlının, Münih’teki Türk konsolosluğu ile DİTİB camilerine bombalı saldırılar düzenleme hazırlığında olduğu vurgulanmıştı.

Waldkreiburg sakinlerinin üç hafta boyunca korku dolu anlar yaşamasına neden olan zincirleme kundaklama olaylarında altı kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.