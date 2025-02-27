Kundakçı 10 yaşında çıktı!

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Hannover polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Tedi marketindeki kamera kayıtlarına göre söz konusu tarihte saat 18.28’de 10 yaşlarındaki kız çocuğu raflardan birindeki ürünleri ateşe verdi. Kısa bir süre içinde tüm marketi saran alevler hem binada hem de markette yaklaşık 3 milyon Euro’luk bir hasara yol açtı. Devreye giren emniyet görevlileri olay yerinde incelemelerde bulunurken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Moldavyalı bir kadın ile çocuklarından şüphelenildi. Ancak somut bir ize rastlanamadığı için soruşturma başlatılmasından vazgeçildi. Bunun üzerine Hannover polisi geçen yıl 26 Kasım’da kameradaki görüntüleri yayınlayarak halktan yardım istedi.

YAŞI KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN DAVA DURDURULDU

Almanya’da yayımlananan Bild’e göre gazetenin bir okuyucusu Tedi marketini kundaklayan ve o zaman 10 yaşında olan kız çocuğunu tanıdı. Soruşturmayı sürdüren görevlilerin, Hannover’deki akrabalarını ziyarete gelen ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin başkenti Düsseldorf yakınlarında oturan Irak kökenli bir ailenin çocuğu olan kızın Tedi marketini kundakladığından emin olduğu açıklandı. Aynı kız çocuğunun o olaydan iki hafta önce, başka bir kozmetik ürünleri satılan marketi de yakma girişiminde bulunduğundan şüphe edildiği belirtildi. Yaşının küçük olması nedeniyle Hannover Savcılığı’nın zanlı hakkındaki ceza davasını durdurduğu açıkladı.