Küme hattındaki takımı 8. sıraya çıkardı

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AVRUPA profesyonel futbol liglerinin en genç teknik direktörlerinden olan Tuğberk Tanrıvermiş’in çalıştırdığı St. Pölten, 26 kişilik kamp kadrosuyla Lara bölgesindeki bir otelde ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını yapıyor. Geçen yılın ekim ayında, küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan takımın başına geçen Tanrıvermiş, çıktığı 7 maçta aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ekibini 12. sıradan 8. sıraya yükseltmeyi başardı. Tanrıvermiş, elde ettiği başarının ardından takımının hedefini, sezonu ilk 5’te bitirmek olarak belirledi. Antalya’daki kamp çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tanrıvermiş, Türkiye’de olmaktan ve bu hazırlık kampını Antalya’da geçirmekten çok mutlu söyledi.





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HIZLA YÜKSELDİK

Teknik direktörlük sürecine henüz 20’li yaşlarda Galatasaray’da başladığını belirten Tanrıvermiş, altyapıdaki görevlerinin ardından A takımda yardımcı antrenörlük yaptığını söyledi. Daha sonra İtalya’da Roma ve Spezia takımlarında 18 ve 19 yaş altı takımlarını çalıştırdığını ifade eden Tanrıvermiş, şunları kaydetti: “Bu sene ekim ayından itibaren de ilk defa bir A takımı, profesyonel takım aldım. Ekim ayından beri Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından St. Pölten’deyim. Takımın başına geldiğimde puan anlamında takımın durumu karmaşıktı. 9 puanla küme düşme hattının 3 puan üstünde 12. sıradaydı. Maçları izlediğim zaman oyuncu grubunun daha iyi işler yapabileceğini gördüm. Çok şükür oyuncular da yaptığımız çalışmalara en iyi şekilde cevap verdiler ve sıralamada hızlı bir şekilde yükseldik.”





HEDEF İLK 5’TE BİTİRMEK

“Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Kariyerimde ilk defa profesyonel bir takımın başındayım. Geldiğimiz zaman çok konuşulmuyordu ama bir küme düşme korkusu vardı. Çok şükür o hattan uzaklaştık. Daha yukarıları hedefleyen bir takım olmak istiyoruz. Oyuncular da bunun bilincinde. Hedeflere ulaşmak için de maçlarda değil, antrenmanlarda yüzde 100’ümüzü vermemiz gerekiyor. Her maçı, her antrenmanı maç gibi görmek gerekiyor. Bu doğrultuda, bu konsantrasyonda çalışmak gerekiyor. Umuyorum ki bu disiplini, ciddiyeti koruduğumuz takdirde bu sene hedeflere ulaşacağız. Sezonu ilk 5 içerisinde bitirme hedefi koyduk.”

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4 YABANCI DİL BİLİYOR

Tanrıvermiş, iyi derecede Almanca’nın yanı sıra İtalyanca, İngilizce ve Fransızca konuşabildiğini belirterek, bu sayede takımındaki tüm oyuncularla birebir iletişim kurabildiğini söyledi. Avusturya’da çok sayıda Türk’ün yaşadığını aktaran Tanrıvermiş, “Bana inanılmaz yakın, sıcak ilgileri oldu. Uzun yıllardır orada yaşayan gurbetçi arkadaşlarımızın, Avusturya’ya çabuk adapte olmamda ciddi katkıları oldu” dedi.





FATİH TERİM BİR EFSANE

Tanrıvermiş, birlikte çalıştığı teknik direktörler arasında en etkilendiği kişinin Fatih Terim olduğuna işaret ederek, “O Türkiye’deki her teknik direktör için bir idol, bir efsane. Onun yanında hayran olduğum Jose Mourinho şu anda Fenerbahçe’yi çalıştırıyor. Onunla Roma’da 2 sene boyunca yakın ilişki kurma, çalışmalarını izleme ve fikir alışverişinde bulunma imkanı buldum. Ondan da inanılmaz tecrübeler edindim. Mourinho çok değerli bir hoca” ifadesini kullandı.