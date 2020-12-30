45 yıllık Türkgücü Münih üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

2016 yılından bu yana kulübün başkanlığını yapan Kıvran, bu süre içinde Münih Türkgücü takımını amatör kümeden, Almanya 3.ligine çıkartmıştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde nedeni henüz belli olmayan nedenlerden dolayı yatırımcı 54 yaşındaki başkan Kıvran'ın yeni yıl itibariyle görevini bırakacağı sosyal medyada ve yazılı basında yer almaya başladı. Türkgücü Münih kulübü basın bürosundan Frederic von Moers tarafından yapılan yazılı açıklamada, gelişmenin doğru olduğu belirtilirken, yatırmcı başkan Hasan Kıvran'ın Türkgücü'ne 3.lige çıkmakla bir gelecek kazandırdığı belirtilirken, teşekkür borçlu olduğu yazılı. Açıklamada şu ifadeler ile devam ediliyor;

"Kulübün varlığını sürdürmesini sağlamak için artık Kıvran'ın hisselerini devralmak isteyen bir veya daha fazla yatırımcı bulmak gerekiyor. Türkgücü Münih'in hızlı yükselişi nedeniyle kulübün finansör desteği olmadan kendi ayakları üzerinde durması henüz mümkün değil."

Açıklamanın son bölümünde de, "medyadan, basından ve hayranlarımızdan bu konuda sabır ve hoşgörü bekliyoruz. Bundan kurtulmak için tüm gücümüz ile 24 saat çalışıyoruz " ifadesi yer alıyor.

Bir başka kaynakta yer alan habere göre yatırımcı başkan Kıvran'ın kulübün yüzde 89 hissesine sahip olduğu iddia edildi.

BFV BAŞKANI KOCH SERT ÇIKTI: "FUTBOL KULÜPLERİ YATIRIMCILARA OYUNCAK OLMAMALI"

Bu arada, Bavyera futbol federasyonu (BFV) başkanı Rainer Koch sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada; "Benim için Hasan Kıvran'ın ani ve habersiz geri çekilmesi, futbol kulüplerinin kendilerini öncelikli olarak, sermaye çıkarlarının peşinde koşan bireysel yatırımcılara teslim etmelerinin bir örneği daha. Futbol kulüpleri yatırımcılar için oyuncak olmamalı. Bunun için savaşmaya devam edeceğim. Ayrıca, 2021 de 50+1 kuralı kısıtlanmamalı, güçlendirilmelidir. KFC Uerdingen 05 zaten bu tezin yaşayan bir örneğidir. Umarım Türkgücü Münih 3.ligte bir sonraki örnek olmaz" diye yazdı. TÜRKGÜCÜ FAN SAYFASINDA DAYANIŞMA BÜYÜYOR.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası, yaklaşık 8 bin üyesi bulunan, Türkgücü München/Fanbase#HerYerdeBiz sosyal medya hesabından maddi ve manevi destek paylaşımları yapılıyor.

Ayrıca, 11 Ocak 2021 günü lider Dynamo Dresden' e karşı oynanacak maç için, kulübe maddi destek amaçlı bilet alımları büyük ilgi görürken, kulüpten yapılan açıklamada maddi destek amaçlı bilet satışlarının başladığı açıklandı.

Türkgücü teknik direktörü Alexander Schmidt ise yaptığı açıklamada 2 ve 3 Ocak'tan itibaren takımın normal antremanlara başlayacağını duyurdu.

BAŞKAN KIVRAN'DAN SES YOK

Bu arada başkan Hasan Kıvran ile iletişime geçmek mümkün değil. Kendisi hiç bir telefona çıkmaz iken, yazılı mesajlara da yanıt vermiyor.