'Kulüp bul' dediler, o takımın vazgeçilmezi oldu!

Bayern Münih yönetimi Kasım ayında Niko Koavaç'ı gönderip yerine Hansi Flick'i takıma aldı. Kovaç'ın yüzüne bakmadığı Boateng, yeni teknik direktörün gelmesiyle bir anda gözde oldu. Flick ondan vazgeçmedi. Boateng bir birini kovalayan haftalar sonrasında takıma yerleşti. Yıldız futbolcu Bayern Münih'in son 18 resmi maçının 11'inde ilk 11'de forma giydi. Kendisine çok iyi bakan, antrenmanlardaki yoğun çalışan Boateng, bunun semerisi olarak sakatlıktan da uzak kaldı. Boateng “Flick'e çok şey borçluyum. Eğer o olmasaydı belki ben bugün Bayern münih'te olmayacaktım. 2021 yılına kadar sözleşmem var. Takımda kalmak istiyorum. Ayrılık için bir neden göremiyorum” dedi.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Berlin'de Tennis Borussia ve Hertha Berlin alt yapısında futbol eğitimi alan Boateng, Hertha Berlin ile ilk Bundesliga maçına çıktı. Hertha'dan Hamburg'a transfer oldu. Ardından Manchester City forması giydi. 2011 yılında da Bayern Münih'e geldi. 9 yıldır B. Münihf forması giyiyor. Kariyerinde bir Dünya Şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 7 Bundesliga Şampiyonluğu, 4 DFB Kupası, bir İngiliz Kupası, bir UEFA Süper Kupası, iki kez B Gençler Almanya Şampiyonluğu ve bir kez de U21 Avrupa Şampiyonluğu sığdıran Boateng, bir kez de Almanya'da yılın futbolcusu ödülü aldı.