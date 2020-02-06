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Avrupa
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Kulüp başkanı cinsel saldırıdan gözaltına alındı

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Kulüp başkanı cinsel saldırıdan gözaltına alındı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Angers’in Başkanı Said Chabane hakkında, kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

ANGERS Savcısı Eric Bouillard, yaptığı açıklamada, 7 Ocak’ta açılan ön soruşturma kapsamında gözaltına alınan Chabane hakkında kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirtti. Bouillard, bir kadının daha eklenmesiyle Chabane hakkında suç duyurusunda bulunanların sayısının 4’e yükseldiği kaydetti.

Savcı, dün yaptığı açıklamada ön soruşturmanın, kulüpte çalışan ve Chabane tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne süren kadınların suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığını belirtmişti. Kulubün yaptığı yazılı açıklamada, 55 yaşındaki Chabane’ın cinsel saldırı suçlamalarını reddettiği ifade edilmişti.

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