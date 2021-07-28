Kulu’da ‘Yurtdışı Vatandaşlar Festivali’

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kulu Belediyesi ve Kulu Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlendi. Kulu İlçe Stadyumu’nda organize edilen festivale katılan YTB Başkanı Abdullah Eren, Kulu’da çok sayıda yurt dışında yaşayan gurbetçi ailenin olduğunu söyledi.

Kurum olarak başka ülkelerdeki Türk vatandaşlarının işlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Eren, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı var. ‘Nerede bir vatandaşımız varsa orada olacaksınız, nerede bir Türk varsa orada olacaksınız’ diye. Bizler genelde yurt dışında faaliyet gösteren bir kurumuz. Ama baktık, yazın Kulu’da çok sayıda yurt dışından gelen vatandaşımız var, biz de buraya gelmeye, burada olmaya karar verdik, o nedenle sizlerle beraberiz” dedi.

‘ÇEKTİĞİNİZ ZORLUKLARI YAKİNEN BİLİYORUZ’

Festivale katılan gurbetçilere “Konya’ya, Kulu’ya, ana vatanınıza hoş geldiniz diyorum” diye seslenen Eren, şunları söyledi: “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hususen söylüyorum, bizler sizlerin yurt dışında çektiği zorlukları çok yakinen biliyoruz. Yaşadığınız ülkelerde uygulanan kurumsal ırkçılığı, ayrımcılığı çok yakinen biliyoruz. Sizlerin ne kadar zor şartlarda bu ülkelerde tutunmaya çalıştığınızı, gayret ettiğinizi çok yakinen biliyoruz. YTB’yi, Türkiye’de sizlerin bir kurumu olarak düşünün, lütfen öyle telakki edin.”





Eren’in konuşmasının ardından TRT’de yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filmi, çocuk tiyatrosu üyeleri tarafından canlandırıldı. Etkinlikte, Kültür Turizm Bakanlığı Halk Müziği Orkestrası da konser verdi. İsveç başta olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinde yerleşik olarak yaşayan yaklaşık 60 bin Türk vatandaşının, memleketleri Kulu’ya yaz aylarıyla birlikte düzenli olarak ziyarete geldiği bildirildi.