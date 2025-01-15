‘Kültürel çeşitliliğe çok güzel bir örnek’

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DİNLEYİCİLER arasında Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, onur konuğu olarak davetli olan Hamburg Eyalet Parlamentosu Başkanı Carola Veit ve Körber Vakfı’ndan Julia André vardı. Konser öncesi düzenlenen çay saatinde misafirler çaylarını yudumlarken, tanışıp, sohbet etme imkânı buldular. Bergedorf ilçesindeki Körber Haus’da bulunan etkinlik salonunda düzenlenen konserde boş yer yer kalmadı. Koro güftesi ve bestesi koro şefi Aziz Özdemir’e ait olan, barış ve dostluk mesajları veren ‘Nice Yeni Yıllara’ parçası Türkçe ve Almanca okunarak konserin açılışı yapıldı. İki bölümden oluşan konserde Türkçenin yanı sıra bazı parçaları da Almanca, Yunanca ve Farsça okuyan koro ayakta alkışlandı. Konserin sonunda yoğun istek üzerine ‘Senden Başka’ (Ausser Dir) adlı şarkı Türkçe ve Almanca seslendirildi.

Körber Vakfı Yöneticisi Julia André, Güngör Yılmaz, Carola Veit, Aydan Özoğuz ve sanatçı Nissi Roloff-Ok (soldan sağa)

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‘MUTLAKA SANDIĞA GİDİN’

Güngör Yılmaz’ın sahneye davet ettiği Carola Veit, Menekşe Korosu’nun yeni yıl konserine ilk kez katıldığını ve çok keyif aldığını söyledi. Veit, “Menekşe Korosu Hamburg’un zengin kültürel çeşitliliğine çok güzel bir örnek. Bu çeşitliliği korumak, yaşatmak ve geliştirmek için hem 23 Şubat’ta yapılacak olan Federal Parlamento seçimlerinde ve ondan hafta sonra, 2 Mart’taki Hamburg eyalet seçimlerinde mutlaka sandığa giderek oylarınızı kullanın. Bu değerlere önem verenleri güçlendirin. Kesinlikle ‘Benim bir oyum ne değiştirir’ diye düşünmeyen. Her oy çok önemli” dedi. Güngör Yılmaz da Veit gibi iki seçimin de önemini vurgulayarak, kullanılmayan her oyun kültürel zenginliği tehdit olarak görenlerin lehine olacağına dikkati çekti.