Kültür sanat etkinliklerine 2.5 milyar euro ek destek

PANDEMİ kısıtlamaları nedeniyle uzun zamandır kapalı olan kültür sanat kurumları, tüm Almanya genelinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren kuruluşların, çalışmalarını tam anlamıyla yürütebilmesine kuşkuyla bakılıyor. Konuyu gündemine alan federal hükümet, kurumların rahat çalışabilmeleri ve büyük konserlerin yapılabilmesi için ek destek kararı aldı. Özel bir fon aracılığıyla kültür ve sanat branşlarına 2.5 milyar euro tutarında destek olunacağı duyuruldu.

KÜÇÜK ÇAPLI ETKİNLİKLERE 1.9 MİLYAR EURO

Küçük çaplı kültürel etkinliklerin gerçekleşebilmesi için yıl sonuna kadar 1.9 milyar euro ayrıldığını belirten kültürden sorumlu Federal Devlet Bakanı Monika Grütters (CDU), geriye kalan fonun 2 binin üzerinde ziyaretçi kapasiteli büyük etkinliklerin iptal edilmesini önlemek amacıyla kullanılacağını dile getirdi.

Söz konusu yardım fonunun Federal Almanya’nın kurulduğundan bu yana kültür sanata verilmiş en büyük destek olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD), kültürel aktivitelerin tekrar canlandırılmasının yaşamın tüm alanlarına olumlu etki yapacağını vurguladı.