Küllerinden doğan şehir: Dresden

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EN son 2. Dünya Savaşı’ndaki ağır bombardımanlarla nerdeyse yerle bir olan bu şehir, halkının büyük mücadele ve çabasıyla kısa sürede toplanıp “Elbe’nin Floransası” olmuş. Sizler de eminim benim gibi, Dresden geziniz sırasında tarihi yapıları, Elbe Nehri’nin eşsiz manzaraları eşliğinde turlayan buharlı gemileri, kiliseleri, doğal güzellikleriyle küllerinden yeniden doğmuş bu masalsı şehirde adeta tarihte yolculuk yapıyormuş hissini yaşayacaksınız. İster buharlı gemilerle nehir turu sırasında isterse Elbe Nehri’nin kenarındaki seyir terasında oturup, bu romantik Barok ve Rokoko tarzındaki şehrin tarihi kiliselerini, saraylarını, ihtişamlı kule ve kubbelerini izlerken, Dresden’in aslında 2. Dünya Savaşı’nın en ağır bombardımanlarından biriyle karşılaştığına inanamayacaksınız. Dresden şehri, Noel’in başkenti olarak adlandırıldığından her yıl özellikle Noel zamanı yüzbinlerce turisti kendisine çekiyor ama şehri sadece Noel zamanında gezilecek bir şehre indirgemek bu masalsı şehre büyük bir haksızlık olur.

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HER MEVSİM GEZİLECEK DESTİNASYON

Dresden’de 1434’ten beri kurulan Noel pazarları, dünyanın en köklü Noel geleneği olarak kabul ediliyor. Noel ışıklarıyla, ağaçlarıyla, süslemeleriyle aydınlatılan tarihi şehrin meydanı ayrıca Almanya’nın en eski ve en ünlü Noel pazarı ‘Dresdner Striezelmarkt’a ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra, Neumarkt Noel Pazarı (En İlginç Orta Çağ Temalı Noel Pazarı) ve Gurme Noel Pazarı diye de adlandırılan Hauptstraßeki ‘Augustusmarkt’ pazarları da çok ünlü. Önümüzdeki yılki Noel tatili planınıza bu şehri şimdiden mutlaka ekleyin derim. Dresden, Avrupa’nın ulaşım kavşağı denilen konumu (trenle bir saat mesafedeki Leipzig’e, iki saat mesafedeki Prag’a veya üç saat mesafedeki Berlin’e gidebilirsiniz) muhteşem tarihi, mimarisi, doğası, Elbe kenarında düzenlenen açık hava konserleri, film ve caz festivalleriyle özellikle son yıllarda Almanya’nın turistik gözdelerinden biri haline gelmiş durumda. Bu nedenle bence gezmek için her mevsim tercih edilebilecek bir destinasyon...

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GÖRÜLMESİ GEREKEN TARİHİ MEKÂNLAR...

Şehrin öne çıkan turistik yerlerine gelin hep birlikte bir göz atalım. Bu yerlerin büyük bir bölümü Altstadt’ta (Eski Şehir) merkezinde bulunuyor. Dresden’de görülmesi gereken tarihi mekânların, müze, galeri ve sarayların büyük bölümü bu bölgede bulunuyor.

Kronentor: Zwinger Sarayı’na ulaşan Wallgraben köprüsünün üstünde, sarayın da giriş kapısı olan ve devasa bir taç görünümündeki bu kapı, zaten kendi başına bir sanat eseri. Bu devasa taçlı kraliyet kapısı, hem Zwinger Sarayı’nın hem de şehrin simgelerinden biri.

Zwinger Sarayı: 2. Dünya Savaşı’ndan nasibini alan bu saray, 1950-60’lı yıllarda muhteşem bir restorasyondan geçerek yeniden bir müze kompleksi olarak ziyarete açılmış. Barok mimarinin başyapıtlarından biri olan saray, müze olarak dünyaca ünlü resim ve heykel koleksiyonlarından porselen koleksiyonlarına kadar çeşitli eserlerin sergilendiği bölümlerden oluşuyor. Rembrandt, Boticelli ve Rubens’in eserlerini burada görmek mümkün. Havuzları ve çeşmeleriyle ünlü sarayın avlusu görülmeye değer ama uzun bir süredir tadilatta olduğu için maalesef ziyarete açık değil.

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Residenzschloss: Dresden Kalesi olarak da bilinen Kraliyet Sarayı, içerisinde farklı farklı eserler bulunan bölümlerden oluşuyor. En güzel bölümü ise muhteşem mücevherler de dahil olmak üzere kraliyet hazinelerinin bulunduğu Hazine Odası.

Frauenkirche ( Kadınlar Kilisesi): Eski şehir merkezinde bulunan bu kilise, 2. Dünya Savaşı’nda aldığı ağır bombardımana dayanamayarak yıkılmasına rağmen, Dresden halkının girişimleri ve Saksonya Lutheran Kilisesi’nin de desteğiyle tarihi dokusuna bire bir uygun olarak, 1994 yılında Almanya’nın tekrar birleşmesi sonrasında oluşturulan fonla birlikte 2005’te hizmete açılmış. Dresden şehrinin Barok simgelerinden olan Frauenkirche, önündeki Luther heykeliyle de şehrin en ikonik yapılarından birisi.

Dresden Sanat Koleksiyonları (Staatliche Kunstsammlungen Dresden): Dresden Sanat Koleksiyonları, bir kısmı Leipzig ve Herrnhut’ta bulunan dünya çapında bilinen eserleri de kapsayan bir müze bölümü. Altın balo salonu buradaki en popüler bölüm.

Dresden Opera Binası (Semperoper): Theaterplatz’da bulunan dünyaca ünlü Semperoper, Saksonya Devlet Orkestrasının ana binası olan bir opera binası. 1871-1878 yılları arasında, Neo-Rönesans tarzda inşa edilen bina ismini tarzının temsilcilerinden ve modern tiyatro mimarisinin kurucularından, Gottfried Semper’den almış. Orkestra, bale ve koroya ait bölümleri var. Maalesef tur dışında ziyaret edilemiyor bu yüzden gitmeden önce mutlaka bir tur ayarlamanızı öneririm.

Katholische Hofkirche: 4 bin 800 metrekarelik tabanıyla Saksonya’nın en büyük Katolik kilisesi. Bu büyüleyici Barok yapı 1739-1755 yılları arasında Gaetano Chiaveri tarafından inşa edilmiş. 1945’te kilisenin bombalanmasıyla ağır bir hasar görmüş ve tekrar restore edilmiş. Kiliseyi haftanın her günü ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

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İSMİNİN HAKKINI FAZLASIYLA VERİYOR

Brühl’s Terrasse (Avrupa’nın Balkonu): “Avrupa’nın Balkonu” lakaplı Brühl’s Terrace, Elbe Nehri’ni, Neumarkt Meydanı’nı, devlet dairelerini ve mimari pek çok yapıyı seyredebileceğiniz bir şehir terası. Bu şehir terası adını döneminde bir bakan olan Heinrich von Brühl’den almış. Terasta şehrin manzarasının tadını çıkardıktan sonra, Elbe Nehri kıyısında güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Augustus Köprüsü’nün girişinde bulunan ve büyük bölümü hasar almış surların kalan bölümünden oluşan bu şehir terası, ayrıca Dresden’in en güzel Elbe Nehri ve şehir manzaralarını fotoğraflayabileceğiniz bir yer. Yani isminin hakkını fazlasıyla veriyor...

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Albertinum Müzesi: Kökeni 19. yüzyılın sonlarında silah cephaneliğine dayanan Albertinum, Brühl terasının doğu ucunda bulunuyor. Yenilendikten sonra modern bir müzeye dönüşüyor. Nümizmatik gibi bölümlerinin Kraliyet Sarayı’na taşınması sonrası burada heykel koleksiyonları ve Yeni Ustalar Galerisi kalıyor. Heykel koleksiyonunda 1945 sonrası klasik modern eserler görülüyor. Yeni Ustalar Galerisi ise, modernizmin öncülerinden Casper David Friedrich ile açılıyor. Seyir terasında yer alan bu modern sanatlar müzesinde, ünlü ressam ve heykeltraşların eserlerini görmek mümkün.

BUHARLI GEMİ TURUNA ÇIKIN

Augustus Brücke (Augustus Köprüsü): Augustus Köprüsü, Elbe Nehri üzerinde eski ve yeni şehri birbirine bağlayan köprülerden en ünlüsü ve en eskisi. 1070 yılında yapılan köprü, 1730 başlarında yeniden inşa edilmiş. Toplam 390 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde ve 17 kemerden oluşuyor. Şehir merkezini nehrin karşı yakasına bağlayan 5 köprüden biri ve günümüzde üzerinden geçen tramvaylarla şehrin en yoğun araç trafiğine sahip. Köprünün hemen altındaki iskeleden 1.5 veya 2.5 saat süren rehberli tekne turlarına katılabilirsiniz, özellikle buharlı gemi turunu tercih etmenizi öneririm.

Fürstenzug (Dünyanın en büyük porselen panosu): Füstenzug, Augustusstraße’de 102 metre boyunca uzanan ve 23 bin porselen parçadan oluşan dünyanın en büyük porselen panosu. Bir sanat eseri olmasının yanı sıra aynı zamanda resimli bir tarih anlatıma şahitlik ediyor. Saksonya hükümdarlarının atlı alayını betimleyen devasa porselen duvar panosu, ‘Dük Alayı’ olarak geçiyor. 1127’li yıllardan itibaren Saksonya’nın yönetici ailesi olan, Wettin Hanedanlığını onurlandırmak için yapılmış ama savaşta zarar görünce 1960’larda tekrar restore edilmiş.

Neustadt: Şehrin ‘Yeni şehir’ bölgesi, Elbe Nehri’nin karşı yakasında kalan, şehrin zenginlerinin yaşadığı ve oldukça ilginç ve ünlü mekânların bulunduğu bir bölge. Bu bölgedeki, Kunsthofpassage beş ayrı avludan oluşan, daha çok mavi ve yeşil renk bina ve tasarım dükkânlarının yer aldığı bir pasaj. Her avluya ayrı bir isim verilmiş.

EN GÜZEL EN ZENGİN EN MUHTEŞEM MANZARASI

Blaues Wunder ve Bergbahnen (Mavi Harika/ Mavi Köprü ve Dağ demiryolları): Size Dresden ile ilgili gerçek bir ipucu veriyim. Dresden’nin en güzel, en zengin ve en muhteşem manzarasına sahip bu bölgeye ve bu köprüye mutlaka gidin yoksa çok şey kaçırırsınız! Leonhardi Müzesi, Schiller Evi ve Körnergarten da bu köprünün altında bulunuyor. Doğal güzellikleri ve Elbe Vadisi’ne kadar uzanan muhteşem manzarası nedeniyle, Loschwitz Elbe yamaçları her zaman şehrin en tercih edilen yerleşim alanlarından biri olmuş. Mavi Köprü, Loschwitz ve Blasewitz arasında 1891-1893 yıllarında inşa edilen çelik iskelet yapısı ile o zamanlar bir teknik harikası olarak kabul ediliyormuş. Adını açık mavi boyasına borçlu ancak resmi adı ‘Loschwitz Köprüsü’. Köprünün komşusu Körnerplatz’da ise

sizi bekleyen iki sürpriz var!

Füniki: 1895 yılından beri bu sarı renkli füniküler Loschwitz bölgesini ‘Weißer Hirsch villaları bölgesiyle’ birbirine bağlıyor. 95 metre yükseklikteki dağ istasyonundan Dresden’in bence en muhteşem manzarasını seyredebilir ve tarihi makine dairesinin turlarına da katılabilirsiniz.

Asma demir yolu: Dünyanın en eski dağ teleferiği, 1901 yılından kalma olup yolcularını dört buçuk dakikada ‘Schöne Aussicht’e (Güzel Manzara) ulaştırıyor. Loschwitz’den Oberloschwitz’e doğru yolculuk sırasında 84 metre rakımı aşılıyor. Tarihe meraklı olanlar için dağ istasyonundaki makine dairesini gezmelerini öneririm.

DÜNYANIN EN GÜZEL SÜT DÜKKANI

Dresdner Molkerei (Dünyanın en güzel süt dükkanı): Süt ve süt ürünlerinin bazılarını bulabileceğiniz bu mekâna alışveriş için olmasa bile mimarisini, iç tasarımını görmek için mutlaka uğrayın. 19. yüzyıldan kalma süslü iç mimarisi ile, Guinnes tarafından “Dünyanın en güzel süt dükkânı” olarak tescillenmiş.

Dresden’de Gezilecek Yerler: Zwinger Sarayı, Dresden Kraliyet Sarayı, Semperoper, Katholische Hofkirche, Frauenkirche, Kreuzkirche, Georgentor, Fürstenzug, Brühl’s Terrace, Albertinum, Augustus Köprüsü, Altmarkt-Striezelmarkt, Neumarkt, Stallhof Orta Çağ Noel Pazarı, Hauptstraße Gurme Noel Pazarı, Golden Rider, Kunsthofpassage, Neustädter Markthalle, Sächsische Staatskanzlei, Blaues Wunder und Bergbahnen (Mavi Harika/ Köprü ve Dağ demiryolları).