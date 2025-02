‘Kullanılmayan her oy demokratları zayıflatır’

Haberin Devamı

HAMBURG Eyalet Parlamentosu SPD milletvekili Güngör Yılmaz, evinde düzenlediği “Siyaset Gündemi” toplantısında Eyalet Parlamentosu SPD Grubu Başkanı Dirk Kienscherf konuşmacı olarak katıldı. Farklı toplum katmanlarından kişilerin katılıp, sorular yönelttiği toplantıda Kienscherf, 2 Mart’ta yapılacak eyalet seçimlerinin önemine dikkat çekti. Kienscherf, SPD’nin Güngör Yılmaz’ın içinde bulunduğu 53 kişilik gruba sahip olduğunu ifade ederek, “Güngör Yılmaz ile son derece verimli bir çalışma içindeyiz. SPD’nin toplumun farklı kesimlerine ulaşmasında ve onların temsil edilmesinde yoğun çabası ve başarısı var. Bunun sürmesini istiyoruz” diye konuştu. Kienscherf, 2 Mart’ta yapılacak olan Hamburg Eyalet Parlamentosu seçimlerinde Yılmaz’ın parti listesinin 42. sırasından tekrar aday olduğunu hatırlattı.

SPD’nin 2011’de iktidara geldikten sonra birçok alanda insanların yaşamını kolaylaştırıcı adımlar attığını ifade ederek, “Kreşlerden başlayarak eğitimde okul öğrencilerinin başarılı olmasını teşvik ettik. Eğitimde başarı araştırmalarında 2011 öncesi eyaletler arasında alt sıralarda yer alan Hamburg günümüzde ilk beşte, hatta bazı derslerde ilk ikideyiz” dedi. Güngör Yılmaz, ailelere günde beş saat ücretsiz kreş hakkı getiren uygulamanın, özellikle göçmen ailelerin çocuklarının eğitimdeki başarılarını artırmada önemli rol oynadığını ekledi.

ZOR ŞARTLARA RAĞMEN KONUT İNŞASINDA LİDER KONUMDA

Hamburg’un konut inşası hamlesiyle Almanya’da tüm eyaletler arasında lider konumda olduğunu belirterek, 2011’den bu yana, yüzde 30 kadarı sosyal konut olmak üzere 100 binden fazla konut inşa edildiğini kaydetti. Halen konut sektöründe yaşanan sıkıntıların Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırı savaşıyla inşaat malzemelerinin muazzam pahalanması ve Hamburg’un cazibesiyle çok iç ve dış göç alan bir kent olmasıyla alakalı olduğunu söyledi. Kienscherf, ödenebilir konut ve kökenine ve sosyal konumuna bakılmaksızın herkese eğitimde fırsat eşitliği verilmesinin sosyal demokrasinin temel ilkeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Kienscherf ve Yılmaz, bu başarıların devamı için seçmenlerin oylarına talip olduklarını söylediler. CDU’nun AfD oylarını da hesaba katarak, mültecileri ve diğer göçmenleri günah keçisi göstermeye çalışmasının federal parlamentodaki oylamada ters tepmesinin her ne kadar sevindirici olsa da CDU’nun bu girişiminin federal ve eyalet seçimlerinde de yanıtsız kalmaması gerektiğini vurguladılar. Yılmaz, sandığa gitmeyen her seçmenin dolaylı olarak AfD’yi güçlendireceğini sözlerine ekleyerek, “Kullanılmayan her oy, AfD’nin karşısında duran demokrat partileri zayıflatır. Mutlaka oy hakkınızı kullanın. Çevrenizdekileri de oy kullanmaya teşvik edin” çağrısında bulundu.