MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Kullanılmayan her oy aşırı sağcılara gider’
GeriAvrupa ‘Kullanılmayan her oy aşırı sağcılara gider’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

‘Kullanılmayan her oy aşırı sağcılara gider’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Kullanılmayan her oy aşırı sağcılara gider’
Abone Olgoogle-news

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, ülkede bu yıl hem eyalet seçimleri hem de genel seçimler olacağını anımsatarak, yaklaşık 2 milyon civarındaki Müslüman seçmenin sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

BU amaçla “Benim oyum önemlidir” adlı bir afiş kampanyası başlattıklarını belirten Mazyek, “Bizler Almanya’nın bir parçasıyız. Kampanya ile demokrasi ve temel özgürlükler tarafında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kullanılmayan her oy, Almanya’yı tehlikeli bir şekilde bölmeye çalışan aşırı sağcı ve popülistlere verilmiş olur” ifadelerini kullandı. Almanya’da Federal Meclis seçimleri 26 Eylül’de yapılacak. Ayrıca bu yıl içerisinde 6 farklı eyalette parlamento seçimleri gerçekleştirilecek.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi