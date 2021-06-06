‘İnsanlık dışı’ maske planı

SPIEGEL dergisi Federal Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl bahar aylarında yaklaşık 1 milyar euro değerindeki AB standartlarına uymayan sertifikasız maskeleri aldığını yazdı. Dağıtılacak maskelerin güvenlik standardından sorumlu olan Federal Çalışma Bakanlığı ise maskelerin dağıtımına izin vermedi. Bunun üzerinde Sağlık Bakanlığı, sertifikasız maskeleri evsizlere, dar gelirlilere ve engellilere dağıtarak elden çıkarmak istedi. Ancak Çalışma Bakanlığı standartlara uymayan maskelerin sosyal bakımdan zayıf bu gruplara da dağıtılmasına itiraz etti ve onay vermedi. Çalışma Bakanlığı, özellikle bu grubun öncelikli olarak güvenlik ve sağlıklarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı da bunun üzerine elindeki bu maskeleri, afet durumlarında kullanılmak üzere depolama ve son kullanma tarihi geçtikten sonra da yok edilmesi kararı aldı.

‘İKİ SINIFA AYIRMAK ONURSUZLUK’

SPD Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, Sağlık Bakanlığı’ndaki bu son skandala çok sert tepki gösterdi. CDU Genel Başkanı Armin Laschet’e çağrı yapan Borjans, dolaylı olarak Sağlık Bakanı Jens Spahn’ı görevden almasını istedi: “Şimdi Armin Laschet, Spahn’ın bu son hareketinin Hıristiyan etiketiyle bağdaşıp bağdaşmadığını kendi kendine sorması gerekir.” Bild gazetesine konuşan Borjans, “Eğer bir Sağlık Bakanı, bir grup insanı kalitesi kontrol edilmiş maske verilmeye değer görüp diğerlerini ise yaşamlarını korumaya uygun olmayan maskeler dağıtacak şekilde iki sınıfa ayırıyorsa, bu onursuzluk ve insanlık dışıdır” dedi.

Daha önce Spahn’a sert tepki göstererek, bakanlığın girişimlerini ‘canavarca ve insanlık dışı’ olarak tanımlayan SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, ise artık sınırın aşıldığını söyledi. Spahn’dan acilen açıklama beklediklerini belirten Klingbeil, “Artık bundan sonra parmağıyla başkalarını gösteremez” dedi. SPD’li Angelika Glöckner de Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın pandemi sırasında birçok hata yaptığını belirterek, “Spahn bunu kabul etmek yerine şimdi örtbas etmeye çalışıyor. Engelli insanlar kötü kararların uygulanabileceği kobaylar değildir” dedi.

BAKANLIK İDDİALARI REDDETTİ

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Spiegel’in iddiaları reddedildi. Açıklamada, “Federal hükümet maskelerin imhasıyla ilgili herhangi bir karar vermedi. Bu bakımdan ilgili iddialar ve bu haberin dayanaklarını bilmiyoruz” ifadesi kullanıldı. Maskelerin kalitesine çok dikkat edildiği vurgulanan açıklamada, “Bakanlık test prosedürlerinde eksiklik tespit edildiği sürece, ürünleri kabul etmedi ve onlar için bir ödemede bulunmadı” bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, SPD’nin kendileri üzerinden seçim kampanyası yaptığı belirtildi.