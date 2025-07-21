Küflü ekmekle beslenen 21 koyun öldü

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Veteriner hekimlerin yaptığı incelemede, koyunların haftalardır küflenmiş ve bozuk ekmeklerle beslendiği tespit edildi. Hayvan sahibi, temmuz ayı başında ilk ölümleri fark ederek polise başvurdu. Ancak önlem alınamadan 39 koyunluk sürünün yarısından fazlası telef oldu.

Dillingen Polisi, konuyla ilgili olarak Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket ve mala zarar verme kapsamında soruşturma başlattı. Yetkililer, bölge sakinlerinden olaya ilişkin bilgisi olanların kendilerine ulaşmasını istedi.

Polis, hayvanlara kimler tarafından ve ne sıklıkta ekmek atıldığını henüz tespit edemedi. Suçluların bu eylemi bilinçli olarak mı yoksa bilgisizlik nedeniyle mi yaptığı ise soruşturmanın odak noktasını oluşturuyor.

Olay, bölgedeki hayvan yetiştiricileri arasında büyük üzüntü ve öfkeye yol açtı. Sürünün yarısından fazlasını kaybeden çiftçinin büyük maddi zarara uğradığı belirtildi. Hayvan hakları örgütleri, olayın ardından yaptığı açıklamada, bu tür vahşetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak yetkilileri sorumluları en ağır şekilde cezalandırmaya çağırdı.

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Temsili Fotoğraf: Thomas Warnack/dpa