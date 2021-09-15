Kudüs gösterisine katılan gazetecinin programı durduruldu

SUNUCU Nemi El-Hassan ile ilgili ilk iddia Bild gazetesinden geldi. Nemi El-Hassan’ın 2014’te Berlin’de gerçekleştirilen Kudüs yürüyüşüne katıldığı görüntüleri yayınlandı. Aynı zamanda tıp öğrenimi gören Nemi El-Hassan, görüntülerin ortaya çıkması üzerine geçmişte Kudüs gösterisine katılmasının bir hata olduğunu ve yaptığından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Nemi El-Hassan, açık bir şekilde antisemitizmi kınadığını, kin, nefret ve her türlü şiddete karşı olduğunu açıkladı. Ancak WDR televizyonundan yapılan açıklamada, sunucu adayına yönelik iddiaların ciddi olduğu belirtilirken, “Suçlamalar çok ağır ancak genç bir gazetecinin mesleki gelişiminin önünün kapatılması kararı da bir o kadar zor bir karar. Bu nedenle çok dikkatli bir inceleme yapılacak” denildi.