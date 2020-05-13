Küçükler isyan etti: ‘Büyüklere var da bize yok mu’

POLİS Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde eylem için başvuran seyahat acenteleri sahiplerine en fazla 50 katılımcı ve sosyal mesafeyi koruma şartıyla izin verdi. Aynı kısılamalar diğer kentler için de uygulandı. Aralarında Türkiye kökenli acente sahiplerinin de bulunduğu 50 kişilik grup valizlerle eylem düzenlerken, birçok seyahat acentası sahibi de eyleme izleyici rolüyle destek çıktı. Pankartlar ve afişler taşıyan eylemcilere 50 otobüs ve 50 minibüs de geçiş yaparak destek verdi. Almaya genelinde 11 bin küçük ölçekli seyahat acentesi bulunuyor. Sektörde çalışan sayısı ise 2 milyon 900 bin. Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde alınanlar önlemler nedeniyle sektörde çalışanların neredeyse tamamı kısa süreli mesai uygulamasına tabi tutuldu.

Gülcan Alkan, Umut Tabu, Necati Kaya, Feridun Cankurtaran (soldan sağa)

Berlin’de 30 yılı aşkın süredir bu sektörde çalıştığını söyleyen Necati Kaya, “Kriz çok büyük. Önümüzü göremiyoruz. Büyük şirketlere destek veren hükümet bize de fon ayırmalı. 30 yıldır hiç böyle bir durum yaşamadım” dedi.

Eylem organizasyon komitesinde yer alan Gülcan Alkan ise, “Mart ayıdan beri rezervasyonları iptal etmekten başka bir iş yapmıyoruz. Hükümet büyük şirketlere ve hava yollarına destek çıkıyor. Sektörün yükünü çeken biz küçükleri ise görmüyor. Biz de buradan meclise ve Başbakan Angela Merkel’e haykırıyoruz: ‘Büyüklere var da bize yok mu.’ Rezervasyonlarımızın yüzde yüzü iptal oldu” diye konuştu:

15 yıldır seyahat acentesi sahibi olduğunu söyleyen Derya İlter de yaşadıkları sorunları şöyle dile getirdi: “Koronvirüsten en çok biz etkilendik. Diğer sektörler para kazanamadı belki. Biz ise sonbaharda kazandığımızı da iade ettik. Rezervasyonlar iptal olduğu için provizyonumuzu geri ödedik. Hiçbir sektör geçmişten kazandığını iade etmedi.”

Serkan Doğan ve Sevgi Büyükelyas ise, “Gelecekten kaygılıyız. Eğer hükümet bize destek çıkmazsa, herkes kapısına kilit vuracak. Kasımdan martta kadar nisan ve mayıs için alınan tüm rezervasyonlar iptal edildi. Haziran orasına kadarkiler de uçuşlar olmadığı için yine iptal oldu. Yaz ayları için alınanların ise yüzde 70’ini iptal ettiler. Büroda sadece müşterilerimize telefon ve mail ile bilgi veriyoruz. Bundan da para kazanmıyoruz” dedi.

Tarihi Köln Katedrali önünde ellerinde dövizlerle toplanan göstericiler de acil olarak nakit yardımı yapılmaması durumunda çok sayıda işletmenin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Leverkusen’de seyahat acentesi işleten Nurdan Alikılıç, 29 Nisan’dan beri çeşitli gösterilerle seslerini siyasetçilere duyurmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yaptıkları işlemin parasını yolcu uçtuktan ya da tatile gittikten sonra aldıklarını anlatan Alikılıç, “Biz işimizi yaptığımız halde paramızı alamıyoruz, kazancımızı temin edemiyoruz. O yüzden iptal edilen seferler, sattığımız tatiller veya ayarlamış olduğumuz turların hepsi iptal edilmek zorunda kaldı. Bizim sadece bu dönemdeki kazancımız gitmedi, bütün yıl, hatta geçen yılki emeğimiz gitti. Belki bu yazdan sonra da devam edecek. Destek istiyoruz, böyle devam ederse bizim kurtulma şansımız yok, hiçbirimiz ayakta duramayız, işi bırakmak istemiyoruz ve devletten destek istiyoruz” dedi.